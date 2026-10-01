Entregan reconocimientos a los estudiantes que lograron destacarse con su proyecto a nivel nacional

Varias instituciones educativas de Formosa consiguieron sobresalir en la Feria Nacional de Ciencias en la provincia de Jujuy.

La Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 496 “Pablo Pizzurno”, ubicada en el barrio Parque Urbano de la ciudad de Formosa, convocó a toda la comunidad educativa a un acto de reconocimiento a los estudiantes tras su destacada participación en la reciente Feria Nacional de Ciencias en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

El subsecretario de Educación, el licenciado Luis Ramírez Méndez, exdirector del establecimiento escolar, asistió al evento y resaltó el logro de los alumnos, a partir del proyecto que presentaron a nivel nacional durante ese encuentro que reúne a todas las provincias argentinas, logrando destaques y premios.

Puntualmente, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de La Rioja los premió por su trabajo, ganándose esta distinción tan importante y significativa para la educación formoseña, indicó el funcionario.

También dijo que, con este acto escolar, “se vivió un momento muy especial”, puesto que “es un logro muy importante”, subrayó al brindar declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR). Aquí se refleja “a la claras la política educativa provincial del Modelo Formoseño”, aseguró contundente.

Reconoció por eso también el trabajo comprometido que se realiza en Formosa, donde “la educación es una cuestión de Estado y el nuevo rostro de la justicia social”, tal como la define el gobernador Gildo Insfrán.

“Así que a los estudiantes, al personal de conducción de esta institución, como a los docentes y a las familias, que siempre están acompañando, les agradecemos infinitamente”, expresó con orgullo y satisfacción el subsecretario.

En el mismo sentido se expresó también la directora Norma Beatriz Ojeda, quien contó que “desde marzo que se venían preparando” desde el equipo que participó en la Feria de Ciencias a nivel nacional, conformado por los alumnos, docentes y asesores.

Y no dejó de mencionar “a las familias” por su apoyo a estas actividades escolares. “En este caso fue el sexto grado del turno mañana”, puntualizó, al indicar a los participantes en dicho evento, poniendo de relieve que allí, principalmente, “los alumnos desarrollaron sus capacidades, tanto cognitivas como socioafectivas”.

“Por eso es un orgullo para la escuela”, acentuó muy contenta, porque hicieron que “Formosa se ubique en lo más alto”, por lo que su grata actuación “tiene un valor enorme para nuestra educación pública, gratuita y de calidad”, realzó, a modo de conclusión.



