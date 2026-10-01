El Gobierno de Formosa avanza con relevamientos territoriales para fortalecer la prevención ante el fenómeno de El Niño

A través del Ministerio de la Comunidad, se coordina un trabajo territorial en distintos sectores de la provincia para identificar zonas vulnerables, relevar a las familias que podrían requerir asistencia y anticipar recursos y estrategias de intervención. La tarea se desarrolla de manera articulada con la Policía de Formosa, los municipios y otros actores locales, como parte de una planificación preventiva que se lleva adelante antes de eventuales contingencias climáticas.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, con los demás organismos del Estado provincial, lleva adelante un proceso de relevamiento territorial en distintos sectores de la ciudad capital y localidades del interior provincial, en el marco de las estrategias de anticipación, prevención y mitigación de los posibles impactos asociados al fenómeno de El Niño.

La iniciativa forma parte de un trabajo de planificación que busca conocer en profundidad las condiciones de cada territorio, identificar a la población que podría requerir asistencia prioritaria y organizar, con anticipación, los recursos y mecanismos de respuesta necesarios ante eventuales inundaciones, anegamientos o situaciones de aislamiento.

En este sentido, los equipos técnicos recorren las zonas identificadas, relevan las condiciones de accesibilidad, los antecedentes de afectación por lluvias y crecidas, las características de las viviendas y las necesidades particulares de las familias. También se consideran poblaciones vulnerables, situaciones que podrían demandar asistencia médica, evacuaciones acompañadas o el traslado de personas con dificultades de movilidad.

El abordaje contempla, además, las posibles consecuencias sobre las actividades productivas y los ingresos familiares, especialmente en sectores vinculados a la producción, así como las previsiones necesarias para el resguardo y traslado de animales domésticos, de granja y de hacienda, cuando las circunstancias lo requieran.

Planificación y presencia territorial

El operativo se desarrolla mediante equipos de coordinación territorial integrados por personal del Ministerio de la Comunidad, con el acompañamiento permanente de la Policía de la Provincia y la articulación con municipios, comisiones de fomento, comisiones vecinales, referentes comunitarios y directores de hospitales, entre otros actores locales.

Hasta el momento, fueron relevadas más de 20 zonas o sectores que presentan distintas condiciones de exposición, ya sea por su ubicación fuera de las barreras de contención, la cercanía a ríos y riachos, la proximidad a estaciones de bombeo o la presencia de terrenos bajos donde el escurrimiento del agua puede verse dificultado.

También se contemplan sectores con antecedentes de anegamientos provocados por precipitaciones intensas en períodos breves, así como aquellos que podrían quedar aislados por desbordes sobre caminos de acceso o puentes. A partir de este diagnóstico, se registran las medidas preventivas pendientes, los recursos institucionales disponibles y los puntos considerados estratégicos para una eventual intervención.

En el departamento Formosa, el trabajo incluye operativos de relevamiento mediante censos casa por casa. Estas intervenciones permiten contar con información más precisa sobre las familias, sus condiciones de vida y los requerimientos que deberían contemplarse ante una eventual emergencia.

En la ciudad capital, los recorridos abarcaron asentamientos y sectores ubicados en los alrededores de los barrios Villa Belgrano, La Floresta, Lote Rural 3 bis, El Palomar, Fachini, San Juan I, Laura Vicuña, San Juan Bautista, Las Tortolitas, Santa Rosa, Villa Hermosa, Medalla Milagrosa, Santa Isabel, Isla de Oro, El Tobogán, El Porvenir, San Isidro, El Quebrachito, Sagrado Corazón y Pikisiry.

Asimismo, ante la posibilidad de que el agua llegue a los hogares, se relevó a la población de Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagá, Colonia Dalmacia, La Emilia, Isla 25 y Boca Mercedes. Sobre la ruta provincial Nº 2, las tareas están alcanzando también a Colonia Pastoril.

En el departamento Laishí, los equipos recorren viviendas de Banco Payaguá, Colonia Cano, Tatané y Herradura, sobre el corredor de la ruta 11 sur.

Por su parte, en Clorinda, un equipo territorial de la cartera social que ya desarrolla tareas de acompañamiento en la localidad se encuentra abocado a este relevamiento específico en zonas críticas.

Prevención ante anegamientos

El trabajo se extiende a localidades ubicadas sobre otros corredores de la provincia, entre ellas Pirané sobre la ruta provincial N° 3; Palo Santo, Comandante Fontana y Subteniente Perín, sobre la ruta nacional Nº 81, además de General Belgrano, sobre la ruta nacional Nº 86, con especial atención en el sector de El Cogoik.

En estas comunidades se iniciaron los primeros acercamientos para conocer las condiciones locales y registrar las necesidades preventivas. Si bien se encuentran más alejadas de algunos de los sectores señalados como críticos en los análisis del fenómeno, también requieren planificación, dado que las precipitaciones intensas pueden generar anegamientos y dificultades de circulación, incluso sin que se produzcan inundaciones por desbordes de los cursos de agua.

Por ello, los equipos incorporan al relevamiento las condiciones de drenaje, los antecedentes de acumulación de agua y los posibles desbordes de reservorios, factores que pueden afectar viviendas, caminos y actividades cotidianas.

El trabajo de relevamiento continua en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de actualizar la información territorial, fortalecer la preparación comunitaria y coordinar los recursos necesarios ante posibles contingencias vinculadas al fenómeno de El Niño.

Por otra parte, los equipos de los espacios ECO comenzarán a desarrollar campañas de concientización en los barrios, junto a vecinos y vecinas, para promover medidas de cuidado y prevención en los hogares. Las acciones estarán orientadas a fomentar la limpieza de veredas, cunetas y espacios domiciliarios, y fortalecer hábitos cotidianos que contribuyan a prevenir posibles anegamientos.

Estas acciones reflejan una estrategia de prevención y planificación anticipada del Gobierno de Formosa, basada en la presencia territorial y el trabajo articulado entre los organismos provinciales, los municipios y equipos locales, para anticiparse a los posibles escenarios y acompañar a las familias formoseñas, priorizando el cuidado de la comunidad y la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.



