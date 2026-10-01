Avanza el PEAF con el primer sistema digital de evaluación en tiempo real del país

El Gobierno provincial puso en marcha el Operativo 2026 en escuelas secundarias. Cuenta con un software diseñado íntegramente en Formosa que permite monitorear aprendizajes al instante para fortalecer la planificación pedagógica.

El Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo y la Dirección de Educación Secundaria, dio inicio a una nueva etapa del Operativo 2026 del Programa de Evaluación de Aprendizajes en Formosa (PEAF). La instancia está dirigida a estudiantes de 1º y 2º año de instituciones secundarias, tanto de gestión estatal como privada de la ciudad capital.

El dispositivo se realiza mediante una plataforma digital desarrollada íntegramente en la provincia por el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”. En el operativo intervienen de forma articulada los equipos técnicos de la Dirección de Planeamiento Educativo como aplicadores, el equipo del Politécnico garantizando la plataforma y el Sistema Integrado de Gestión Educativa Formoseña (SIGEF) brindando soporte técnico y conectividad.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, destacó que el PEAF es resultado de una política articulada del Gobierno provincial junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Instituto Politécnico Formosa. En ese sentido, subrayó el valor de la soberanía tecnológica local, explicando que se trata de un desarrollo propio que permite a los estudiantes interactuar con la computadora, realizar la evaluación estandarizada y obtener datos e información en tiempo real.

El titular de la cartera educativa puso en relieve que Formosa cuenta con el primer sistema digital de monitoreo y evaluación de desempeños educativos en tiempo real del país. Señaló que esta herramienta agiliza el procesamiento de resultados y orienta oportunamente las decisiones pedagógicas, constituyendo un insumo estratégico para la planificación y la mejora continua de la calidad educativa.

El cronograma de implementación territorial continuará el próximo martes 3 de noviembre en la Delegación Zonal Clorinda, para luego extenderse progresivamente a todas las Delegaciones del interior provincial, garantizando la cobertura en diversos contextos en consonancia con los lineamientos del Modelo Formoseño.



