El Municipio dispondrá un operativo especial en los cementerios por el Día de los Fieles Difuntos

El domingo 2 de noviembre, los cementerios municipales permanecerán abiertos de 7 a 18 horas, en horario corrido. Se coordinaron tareas de limpieza, fumigación, seguridad y prevención, además de la presencia de una ambulancia para garantizar la atención de los vecinos.

Con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, la Municipalidad de Formosa organizará un operativo especial en los cementerios de la ciudad para recibir a los vecinos que se acerquen a recordar a sus seres queridos.

En ese marco, el domingo 2 de noviembre ambos cementerios permanecerán habilitados en horario corrido, de 7 a 18 horas. Para garantizar el normal desarrollo de la jornada, se coordinaron acciones entre distintas áreas municipales, entre ellas Tránsito, Gestión Ambiental y la Dirección de Prevención de Emergencias, con la participación de la Policía de la Provincia, a través de las comisarías Cuarta y Segunda.



