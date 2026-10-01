Este sábado se jugará la gran final del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”

La jornada iniciará por la mañana temprano con los partidos, en simultáneo, de los Cuartos de Final.

Las últimas instancias de la quinta edición del Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán” se disputarán este sábado 31 de octubre en la ciudad de Pirané, desde las 8 horas, donde los ocho equipos clasificados jugarán los Cuartos de Final.

De esta manera, el Club Agua Potable se enfrentará a Vélez Sarfield en la Liga Piranense y la Selección de Ingeniero Juárez jugará contra Toba Comlec en el Polideportivo Municipal.

En simultáneo, el Club San Martín de Formosa Capital buscará vencer a Mariano Moreno en el Predio Municipal mientras que Municipalidad A hará lo propio con el Club Guaraní en el Club 19 de marzo.

Luego, cerca de las 11 horas, se disputarán las Semifinales y para las 18 horas, el Tercer y Cuarto Puesto.

Finalmente, a las 19:30 horas, en la Liga Piranense, se concretará la gran final de esta competencia deportiva que promueve la integración, solidaridad y lazos de amistad entre las comunidades del territorio formoseño.







