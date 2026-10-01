El intendente Jofré recibió a alumnos de la Escuela 514 del barrio Republica Argentina

Alumnos de cuarto grado del turno tarde de la Escuela 514, del barrio República Argentina, llegaron al Palacio de la Intendencia con un presente para el intendente Jorge Jofré, que los recibió durante una recorrida educativa por espacios históricos de la ciudad.

La visita formó parte del proyecto escolar “Conociendo Nuestra Municipalidad”, con el que las docentes buscan complementar lo que se trabaja en el aula con el contacto directo con la ciudad y sus instituciones.

Los chicos recorrieron la plaza, el edificio municipal y el Museo Ferroviario.

El encuentro con el intendente era el momento que más esperaban, y para varios de ellos fue la primera vez que lo vieron en persona.

Las docentes contaron que muchos de los alumnos, por vivir en el Circuito Cinco, no suelen tener ocasión de recorrer otros sectores de la ciudad ni de conocer sus lugares emblemáticos, y por eso valoraron este tipo de propuestas. También agradecieron al intendente, a Cristina Salomón y al equipo municipal que acompañó la jornada.







