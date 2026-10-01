Denuncian que solo desmalezaron 2km de banquina de la RN 95

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, afirmó, que para mitigar de manera efectiva el impacto del fenómeno de El Niño, Vialidad Nacional Distrito 22 Formosa, debería ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y obras de contingencia hidráulica en los corredores viales nacionales y sus estructuras que atraviesan nuestro territorio, dado que en regiones llanas y con propensión a inundaciones, estas acciones son indispensables para evitar que las rutas actúen como "diques" que inunden campos linderos, comunidades originarias, pueblos o ciudades y que las propias trazas federales queden totalmente intransitables. De ahí que la limpieza y desobstrucción del sistema hidráulico vial, removiendo sedimentos, basura, ramas y maleza acumulada dentro y en las bocas de las alcantarillas, aseguraría que el agua de lluvia cruce la traza de la ruta de manera fluida, sumado a los dragados de cauces bajo puentes, lo que previene que los troncos o el lodo bloqueen el paso del agua, generando un efecto "tapón" que socavarían las bases de los puentes. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, en base a un Informe llevado a cabo en estos días, por el Técnico Marco Silva y el Jefe del Distrito Oeste Orlando Vallejos el que fuera solicitado por este Organismo de la Constitución, “se determinó que, a la fecha, solamente en la Ruta Nacional Nº 11 en el tramo Lucio V. Mansilla – Puente Falcón (Clorinda), la única actividad observada consiste en un relevamiento concretado por personal de V.N. Distrito 22, en el puente sobre el Arroyo Bigúa, en el Km 1.114,5, sin la intervención de ningún tipo de maquinarias viales, ni personal realizando trabajos concretos de limpieza del canal de dicho arroyo. Por otro lado, en la Ruta Nacional Nº 95, en el tramo entre el Puente Lavalle (límite con la Provincia del Chaco) y la intersección con la RN Nº 81, se pudo observar que la Institución citada utilizó una motoniveladora para desmalezar la banquina hacia la Localidad de Subteniente Perín en una longitud aproximada de 2 km, sin que se haya procedido a la limpieza y desobstrucción de ninguna alcantarilla sobre dicha ruta nacional. Por último, el Funcionario Provincial, en contacto con Patricia Mazzitelli, Representante de FEPEVINA Federación del Personal de Vialidad Nacional, afirmó que, no hay obras en ejecución y reveló que para este 2026 el impuesto a los Combustibles Líquidos recaudó 3.84 billones de pesos, pero “solo se ejecutó el 2,59%”. En tal sentido, consideró que si el Gobierno Nacional hubiera ejecutado la totalidad de la recaudación “se podían haber hecho más de 2.000 kilómetros de rutas nacionales”. Gialluca manifestó que, los combustibles aumentaron más del 550% y la inflación acumulada es de 373% desde que asumió el actual Gobierno Nacional de Javier Milei, con el agravante de que los usuarios de las rutas están obligados a pagar dos veces, por un lado, el cobro del Impuesto al Combustible Líquido y por el otro, los valores de los peajes, por ello, continuamos con la causa judicial que deslinde responsabilidades y establezca las consecuencias que podrían tener los funcionarios nacionales que han hecho un gran negociado con este impuesto.



