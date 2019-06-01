El Gobierno provincial desarrolló el segundo taller de formación para PyMEs del clúster automotor

Participaron más de 100 empresas locales que se capacitaron en operaciones y estandarización del trabajo con miras a la gran ronda de negocios de noviembre.

En las instalaciones del Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO), el pasado martes 29 por la tarde, se llevó a cabo el segundo taller de capacitación para PyMEs locales del clúster automotor, en el marco del programa “Capacidad Proveedora PyME”.

La jornada, denominada “Operaciones: estandarización del trabajo”, forma parte de un ciclo de tres encuentros preparatorios orientados a optimizar las tareas en talleres y locales del sector mediante la elaboración de hojas de trabajo estándar, herramientas de implementación y control visual de procesos.

Así lo indicó el subsecretario de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Horacio Cosenza, quien destacó la amplia convocatoria de la iniciativa, ya que “fueron alrededor de 102 empresas participando, lo que para nosotros fue un número muy interesante”, expresó.

En esa línea, el funcionario remarcó que el equipo de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería encabeza las visitas de seguimiento a los establecimientos para consolidar la participación y resaltó que “para nosotros es muy importante porque fortalece una acción de gobierno y demuestra la presencia de un Estado que acompaña”.

De este modo, indicó que “tener la participación del sector privado consolida una política de estas características y posibilita que el clúster automotor acceda a herramientas de formación de primer nivel”, aseveró Cosenza.

Asimismo, señaló que el objetivo central del trayecto formativo es “la vinculación entre los mismos sectores, ya que hay actores que quizás no se conocían o no sabían que otra empresa local estaba prestando un servicio o vendiendo determinado producto”, y aseguró que “justamente para eso planificamos la acción final, que será una gran ronda de negocios”.

Formación técnica y alcance del clúster

Por su parte, Alfredo Princich, integrante del equipo técnico de la Dirección de Industria de la provincia, detalló que “el objetivo que tiene el programa es vincular empresas, incrementar sus capacidades y visibilizar al clúster automotor, al cual le estamos dando mayor dinámica trabajando sobre cinco segmentos clave: motos, vehículos livianos, vehículos de transporte de carga, máquinas viales y máquinas agrícolas-forestales”, explicó.

Respecto a la participación, Princich precisó que “alrededor de 112 empresas ya han sido relevadas y diagnosticadas”, comentando que “tras abordar el fortalecimiento comercial en el primer encuentro, este segundo taller tomó el tema de operaciones y estandarización del trabajo para dotar a los talleres de mejores herramientas”.

Finalmente, anticipó la fecha de la ronda de negocios “que se va a realizar el próximo jueves 12 de noviembre” y enfatizó en que “la idea es generar una vinculación profunda no solo dentro del clúster, sino también con otros sectores, permitiendo que las PyMEs locales vendan y compren sus productos y servicios en un espacio estratégico de intercambio comercial”.



