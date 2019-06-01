A nivel país continúa la crisis textil con una caída del 30% y con el índice de desempleo en aumento

A pesar de este drástico panorama nacional, Formosa sigue resistiendo mediante sus políticas de Estado, permitiendo que el programa textil local, Fontex, continúe operando.

Desde su inicio, la gestión del presidente Javier Milei estuvo marcada por drásticas decisiones que trajeron consigo un panorama cargado de cierres de empresas, despido de trabajadores, situación económica de crisis y desesperación social. La apertura de las importaciones fue una de las medidas tomadas que generó un escenario de competencia con menor costo y dejó como saldo el desplome del consumo interno por la pérdida de poder adquisitivo.

“Debido a la apertura de importaciones que compiten con menor costo, a nivel nacional se ha reducido la capacidad operativa de la industria textil a un 30 %”, lamentó Néstor Sosa, director ejecutivo del Programa Provincial Fontex, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Según advirtió, esta situación es aún más delicada porque “cerraron muchas empresas y, por ende, hubo incontables despidos”.

No obstante, valoró que la realidad formoseña es totalmente opuesta a este escenario nacional, ya que “el Gobierno provincial siempre está atento a todos esos movimientos y continúa apoyando al trabajo y producción local”.

“El apoyo a la empresa textil Fontex se sigue manteniendo –subrayó-. Lleva mucho esfuerzo, pero no es impedimento para garantizar y priorizar que continúe activa la producción del sector y, con ello, los cientos de puestos de trabajos”.

En este sentido, recordó que “hay 52 cooperativas activas en 17 localidades de todo el territorio formoseño y todas trabajan en la confección de guardapolvos”.

“Se está entregando el 60% de la producción de guardapolvos previstos para el 2027, que son más de 60 mil indumentarias destinadas a jardineritos del Nivel Inicial y sus docentes”, informó.

Por último, precisó que con esta distribución se están anticipando y consignó que el 40% restante se entregará entre noviembre y fines de diciembre, cumpliendo así con lo pactado para el ciclo lectivo entrante.



