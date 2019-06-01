El ministro Atencia envió un saludo a tres efectores sanitarios que cumplen años

Los hospitales de Las Lomitas y de Estanislao del Campo, y el centro de salud La Nueva Formosa cumplen hoy, un nuevo año de servicios sanitarios gratuitos y de calidad para la comunidad.

Con motivo de los aniversarios que se conmemoran este domingo 4 de octubre, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un saludo especial a todo el personal de los hospitales de Las Lomitas y de Estanislao del Campo, y del centro de salud del barrio La Nueva Formosa, destacando la trayectoria y la función que cada uno cumple en sus respectivos ámbitos de cobertura.

“En esta fecha quiero hacer llegar mi fraterno saludo a todos los que integran estos tres establecimientos de salud. Cada aniversario representa una oportunidad para reconocer la historia construida y, principalmente, el trabajo que se realiza cotidianamente para dar respuesta a las necesidades de las familias vecinas”, expresó.

El Hospital Distrital de Las Lomitas y el Hospital de Estanislao del Campo poseen una larga trayectoria al servicio de sus poblaciones. En ambos casos, el 4 de octubre recuerda un hecho significativo: el 13° aniversario de la inauguración de sus actuales edificios, concretada por el gobernador Gildo Insfrán en el año 2013.

Estas obras significaron un importante fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en la zona centro de la provincia, al dotar a ambas localidades de establecimientos acordes a las necesidades de atención tanto de sus localidades como de las que están en sus cercanías.

Hospital de Las Lomitas: referencia para una amplia región

Este nosocomio de salud es cabecera del Distrito Sanitario II y constituye el principal establecimiento de referencia para los efectores sanitarios que pertenecen a esa área de cobertura.

Su ubicación y capacidad resolutiva hacen que, en los casos necesarios, brinde también respuesta a pacientes provenientes de los distritos sanitarios I y III. De este modo, su actividad alcanza a un amplio sector del territorio provincial, con múltiples prestaciones y la atención de profesionales de distintas especialidades.

Al respecto, Atencia señaló “el Hospital de Las Lomitas ocupa un lugar muy importante dentro de la organización sanitaria de la provincia. Es de referencia para otros numerosos efectores, acompañando y formando parte del excelente trabajo que despliega toda la red de sanitaria provincial para cuidar la salud de niños y adultos. Por eso, saludamos especialmente a todo su equipo en este nuevo aniversario”.

Estanislao del Campo: Atención para la localidad y parajes cercanos

Por su parte, el Hospital de Estanislao del Campo, constituye una institución sanitaria muy importante para los habitantes de esa localidad, como de las zonas rurales próximas y comunidades originarias asentadas ese sector de la provincia.

Su accionar garantiza el acceso oportuno a consultas, controles, tratamientos y otros servicios que se encuentran disponibles desde el sistema de salud provincial.

“En este día de celebración, aprovecho la oportunidad, para hacerles llegar a cada miembro del equipo de salud de este hospital, mi agradecimiento y reconocimiento a su labor. Un gran abrazo para todos”, manifestó el Ministro.

Nueve años del centro de salud La Nueva Formosa

En la ciudad capital, el centro de salud ubicado en el barrio La Nueva Formosa celebra el 9° aniversario de su inauguración y puesta en funcionamiento, llevada a cabo por el gobernador GildoInsfrán en el año 2015.

El efector se encuentra hacia el lado sur de la ciudad y desde su habilitación pone a disposición de las familias que residen en este barrio y los aledaños, completos servicios que corresponden al primer nivel de atención, concretando también, de manera ininterrumpida, acciones destinadas a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades.

Sobre esta fecha, Atencia destacó: “El centro de salud La Nueva Formosa cumple nueve años de una tarea cercana y cotidiana, velando por la salud de quienes viven en esa parte de la ciudad. Su funcionamiento es parte de una planificación estratégica del Gobierno de la provincia, que busca que la atención primaria esté al alcance de los vecinos, lo más cerca posible de sus hogares”.

En el cierre, el titular de la cartera sanitaria reiteró su reconocimiento a los equipos de los tres efectores, subrayando, que, desde el Ministerio de Desarrollo Humano “se valora profundamente el aporte que cada uno realiza. Y en este día tan especial, en el que les agradecemos de todo corazón por su desempeño y les enviamos un sincero reconocimiento, también los alentamos a continuar desarrollando esta tarea que tiene como centro a los pacientes, a cada formoseña y formoseño que llega a cada lugar en busca de una respuesta a su dolencia”.







