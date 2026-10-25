El Gobierno de Formosa fortalece las políticas de inclusión con actividades deportivas, capacitaciones y encuentros comunitarios

Durante octubre, en el marco del Mes de la Inclusión, el Gobierno de Formosa, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, desarrolla una agenda de actividades deportivas, formativas y comunitarias destinadas a visibilizar derechos, promover la participación y construir entornos más accesibles.

La directora del área, Susana Jara, destacó la importancia de “generar oportunidades concretas para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades, fortalecer vínculos y participar activamente de la vida comunitaria”.

Entre las propuestas destacadas se realizó la Jornada Deportiva Inclusiva de Atletismo “Todos Unidos en la Pista”, en el Centro de Educación Física y Deportes de Alto Rendimiento Nº1. Participaron personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes de Residencias Socioeducativas, usuarios del Instituto IAPA y público en general.

Durante el encuentro se desarrollaron carreras de 50 metros, marcha, lanzamiento de bala y pelotita, y salto en largo, con adaptaciones según las posibilidades de cada participante. La posta inclusiva fue uno de los momentos centrales, al reunir a personas de distintas edades e instituciones en una experiencia de compañerismo y cooperación.

La jornada contó con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes y distintas áreas del Ministerio de la Comunidad, entre ellas las Direcciones de Adultos Mayores y de Niñez y Adolescencia, el Plan Provincial Alimentario Nutrir y el programa Salud Comunitaria, que participaron con stands, puntos de hidratación con frutas, preparados saludables y acciones de promoción de la salud.

Jara también recordó la participación de personas con discapacidad en la Final Provincial de Atletismo Adaptado de los Juegos Evita Formoseños, que contó con la presencia del gobernador Gildo Insfrán. En esa competencia, Nadia Blanco, usuaria del Centro Ocupacional Inclusivo, obtuvo el tercer puesto en lanzamiento de bala.

La agenda del mes incluyó además una exposición de judo inclusivo en el Centro Comunitario del barrio Nueva Formosa, con la participación de distintas escuelas de esta disciplina, y una capacitación sobre atención y buen trato accesible destinada al personal del Plan Nutrir. Asimismo, se realizaron actividades con jardines de infantes, Centros de Desarrollo Infantil y propuestas abiertas a la comunidad para promover desde la primera infancia el respeto por la diversidad y los derechos de todas las personas.

En paralelo, se encuentra próxima a finalizar una capacitación dirigida a cuidadores, orientada a fortalecer las herramientas para el acompañamiento cotidiano.

La directora subrayó que “la accesibilidad, la formación y la sensibilización son fundamentales para eliminar barreras y garantizar una atención respetuosa en todos los ámbitos”. También remarcó la necesidad de sostener el compromiso del Estado provincial frente a la compleja realidad que atraviesan las personas con discapacidad.

“Hablar de inclusión es hablar de derechos y de oportunidades. Ante un contexto nacional complejo, es fundamental defender en Formosa estas políticas públicas que acompañan, protegen derechos y generan oportunidades. La inclusión aquí se expresa en acciones concretas”, expresó.

Bajo el lema “Una comunidad que participa, una comunidad que incluye”, las actividades continuarán durante octubre para reafirmar el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad y la construcción de entornos accesibles, respetuosos y participativos.







