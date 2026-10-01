El Gobierno de Formosa despliega su plan de contingencia y acompaña a productores ante la crecida del río Paraguay

A través de un abordaje interinstitucional, el Ministerio de la Producción y Ambiente coordina el traslado de hacienda en zonas ribereñas. Frente al fenómeno de El Niño, la provincia demuestra su capacidad de anticipación y presencia territorial para proteger el patrimonio productivo.

El Gobierno de la provincia de Formosa, en el marco de una planificación estratégica y sostenida, avanza con la ejecución de su plan de contingencia ante el desarrollo del fenómeno climático de El Niño. Con una fuerte presencia territorial, el Ministerio de la Producción y Ambiente se encuentra asistiendo a los productores ganaderos de Banco Payaguá, General Mansilla y Colonia Cano para garantizar el resguardo de sus animales frente a los pulsos de crecida del río Paraguay.

A diferencia del escenario de extrema gravedad que atraviesan jurisdicciones vecinas como Corrientes, Misiones, el sur de Brasil y el este del Paraguay, la situación hídrica en el territorio formoseño es administrada de manera preventiva y bajo un control riguroso. Lejos de los discursos alarmistas mediáticos, las áreas competentes del Estado provincial actúan con previsión, entendiendo la dinámica propia de la ganadería en islas de baja cota y la destreza histórica de los productores locales para el manejo de su hacienda en épocas de contingencia hídrica.

En este contexto, la Subsecretaría de Producción Sustentable, a cargo del ingeniero Nazareno García Labarthe, lideró un operativo de articulación en la EPEP N° 203 “Ciudad de Luján” de Banco Payaguá. El encuentro reunió a productores de la zona con representantes del SENASA, la Policía de la provincia y autoridades legislativas locales. El objetivo principal fue agilizar los requisitos administrativos —como la actualización del RENSPA y la constitución del domicilio electrónico— para habilitar y facilitar el traslado inmediato de la hacienda hacia zonas altas. De esta manera, el Estado garantiza que las gestiones burocráticas brinden soluciones ágiles y no se conviertan en obstáculos a la hora de proteger el capital de las familias rurales.

“Estamos muy atentos a la situación, monitoreando el fenómeno de El Niño en las zonas potenciales de riesgo y articulando con los distintos organismos, tanto provinciales como nacionales, para brindar una respuesta rápida a los productores en Banco Payaguá y en todas las zonas de la provincia, en caso de ser necesario”, señaló el subsecretario García Labarthe.

Esta intervención refleja una política de Estado de carácter integral. El Gobierno de Formosa no solo trabaja en soluciones estructurales —como la apertura de canales de comercialización formales para incorporar a grandes franjas de productores paipperos a la economía y garantizarles precios justos—, sino que también despliega toda su capacidad técnica y operativa para brindar respuestas coyunturales y precisas.

Como parte de este compromiso continuo en terreno, el próximo jueves 5 de noviembre se llevará a cabo una jornada integral de regularización en General Mansilla. En dicho espacio, los productores podrán gestionar trámites de RENSPA, ATP, ARCA y títulos de marcas y señales.

Paralelamente, los equipos de monitoreo de la Subsecretaría de Producción Sustentable y la Dirección de Registro, Control y Fiscalización permanecerán en la región durante toda la semana garantizando una asistencia ininterrumpida.



