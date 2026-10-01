¿Tenés un negocio en Formosa? Descubrí cómo convertirlo en una franquicia y expandir tu marca

Por primera vez en la provincia se realizará una charla especializada en franquicias, destinada a empresarios y comerciantes que buscan hacer crecer sus negocios y proyectarlos hacia nuevos mercados.La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), junto a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y el Gobierno de la Provincia, invita a empresarios, comerciantes y emprendedores a participar de “Formosa: De Comercio Local a Franquicia Provincial o Nacional”, una propuesta que busca acercar herramientas para transformar un negocio local en un modelo con potencial de expansión nacional.La actividad se realizará el martes 3 de noviembre, de 17:00 a 19 horas, y estará a cargo del contador Carlos Canudas, especialista en desarrollo de franquicias. La misma cuenta con el acompañamiento de la Federación Hotelera y Gastronómica de Formosa (FEHGRA) y Banco Formosa, y fue declarada de Interés Legislativo por la Honorable Legislatura de la Provincia, mediante Resolución N.º 3521.”Durante el encuentro se abordarán las claves para identificar si un negocio es franquiciable, cómo estructurar el modelo y cuáles son los aspectos económicos, comerciales y legales necesarios para crecer bajo este sistema. Además, se realizará un test de franquiciabilidad en vivo. Como valor agregado, los empresarios con proyectos potenciales podrán acceder a reuniones individuales de consultoría con el disertante, previstas para el martes 3 y miércoles 4 de noviembre.Si tenés un comercio, una empresa o una marca propia y querés conocer sus posibilidades de expansión, Inscribite a través del link: https://forms.gle/i2R976sQrf9hAoEQA o para consultas pueden ingresar a las redes sociales de la ADE o al whatsapp: 3704329154 y descubrí si tu negocio está preparado para convertirse en una franquicia.