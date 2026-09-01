Controlaron dos tours de compras y secuestraron mercadería sin aval aduanero

• Intervinieron efectivos de Seguridad Vial, Subcomisaría Puente Uriburu, Dirección General de Drogas Peligrosas con can antinarcótico y Policía Científica

Efectivos de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, apostados en el Control Acceso Sur, en conjunto con personal de la Subcomisaría Puente Uriburu y la colaboración de distintas áreas policiales, realizaron un exhaustivo control sobre dos ómnibus de tours de compras que trasladaban 27 y 21 pasajeros, respectivamente, procedimiento que permitió detectar mercadería de origen extranjero sin el correspondiente aval aduanero y en cantidades que excedían los límites establecidos.

El operativo se inició el lunes último, alrededor de las 22:00 horas, a solicitud del personal de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, ante la presencia de dos colectivos de tours de compras.

En el lugar trabajó personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas junto a un can antinarcótico, quienes realizaron la inspección de ambos ómnibus y sus ocupantes, no detectándose estupefacientes ni cigarrillos de origen extranjero.

Posteriormente, efectivos de la Subcomisaría Puente Uriburu, con intervención del personal de Seguridad Vial, llevaron adelante un exhaustivo control de la mercadería transportada. Previa comunicación con la Auxiliar Fiscal de turno, se constató la existencia de productos sin la documentación aduanera correspondiente y mercadería en exceso, por lo que se procedió al secuestro de los elementos y a la confección de las respectivas actas de infracción aduanera, con intervención de la autoridad competente.

En uno de los colectivos, se detectó que uno de los pasajeros transportaba mercadería cuyo aforo superaba los cinco millones de pesos. Por disposición de la autoridad judicial, se inició una causa por Encubrimiento de Contrabando, procediéndose al secuestro de numerosos artículos, entre ellos carteras, termos, vasos térmicos, linternas, multiprocesadoras, jarras eléctricas, planchitas, secadores de cabello, dispensers, lámparas, auriculares y otros elementos de origen extranjero.

Asimismo, respecto de distintos pasajeros de ambos ómnibus, se confeccionaron las correspondientes actas de infracción aduanera y se procedió al secuestro de una importante cantidad de mercadería, entre ellas cocinas, ventiladores, hornos, televisores, aires acondicionados, bicicletas, electrodomésticos, termos, artículos de bazar, herramientas, calzado, parlantes, cámaras de vigilancia, artículos de camping y otros productos de origen extranjero.

Durante el procedimiento también se constató la existencia de mercadería a nombre de terceros, que no fue reconocida como propia por ninguno de los pasajeros. Ante esta situación, se informó lo ocurrido a la autoridad fiscal, quien dispuso el inicio de una causa judicial con autores ignorados.

Los elementos fueron documentados fotográficamente por personal de Policía Científica y posteriormente trasladados hasta la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

El procedimiento finalizó alrededor de las 15:45 horas de este martes, quedando las actuaciones y la mercadería secuestrada a disposición de la autoridad competente.