Insfrán rememoró a Néstor Kirchner a 16 años de su fallecimiento

El mandatario consideró que “su gran gestión presidencial” y “su compromiso con una Patria más justa, libre y soberana nos recuerdan que una Argentina mejor es posible”.

Este martes 27 de octubre, se cumple un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Carlos Kirchner y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, lo recordó con sentidas palabras en sus redes sociales.

“A 16 años de su partida, recordamos a Néstor Kirchner como un transformador de la realidad del país luego de la crisis del 2001, demostrando que nunca hay que perder la esperanza”, sostuvo.

De esta manera, el mandatario consideró que “su gran gestión presidencial” y “su compromiso con una Patria más justa, libre y soberana nos recuerdan que una Argentina mejor es posible”.

Insfrán y Kirchner mantenían una estrecha relación política pero, también de amistad, que inició como alianza estratégica en 2003 y se consolidó a lo largo de los años dentro del movimiento nacional justicialista.

El Gobernador formoseño fue uno de los primeros en respaldar la candidatura presidencial de Kirchner, en un momento en que este último media muy por lo bajo frente a otras figuras del mismo espacio partidario. Durante esas elecciones, el ex presidente tuvo un importante triunfo en Formosa con el 40,8% de los votos.

Vale recordar que, a tres días de asumir como jefe del Estado nacional, Kirchner llegó a Formosa un 28 de mayo de 2003, para firmar el Acta de Reparación Histórica con el titular del Poder Ejecutivo provincial.

Este histórico acuerdo implicó un desarrollo trascendental en el territorio formoseño con obras claves como la pavimentación de la Ruta Nacional N°81, que unió Las Lomitas con la provincia de Salta con una inversión inicial de 200 millones de pesos.

También, impulsó a la pavimentación de la Ruta Nacional 86, además de anuncios para la reactivación productiva, ferroviaria y portuaria; y avances en la interconexión eléctrica provincial, la construcción de nuevas plantas de agua potable y proyectos vinculados al Gasoducto del NEA.

En cuanto a las políticas sociales y urbanas, incluyó anuncios y ejecución de construcción de viviendas, escuelas, hospitales, como el de Ingeniero Juárez, y planes de urbanización como la pavimentación de miles de cuadras.

Por ello, Insfrán ha recordado a Néstor Kirchner en reiteradas ocasiones como un “amigo del pueblo formoseño” y un líder que interpretó las necesidades del Modelo Formoseño.



