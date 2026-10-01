Los centros de distribución del Plan Nutrir estarán cerrados el próximo lunes

Con motivo de la conmemoración del Día de los Fieles Difuntos, los centros de distribución del programa alimentario no abrirán.

La coordinadora ejecutiva del Plan Provincial Alimentario Nutrir, Anahí Santander, confirmó que las entregas de los bolsones saludables se reanudarán el martes 3 de noviembre, teniendo en cuenta que el lunes 2 los centros de distribución estarán cerrados por el Día de los Fieles Difuntos.

“Ese día los centros van a estar cerrados por la festividad”, afirmó la funcionaria en declaraciones recabadas por AGENFOR, consignando que lo mismo ocurrirá el lunes 23 de noviembre, que será feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

Indicó que “después van a ser entregas normales hasta terminar diciembre”, explicando que “la última semana de ese mes será de reorganización del trabajo para arrancar enero” del año próximo.

No obstante, aclaró que “cualquier novedad que haya la vamos a estar informando en la página web del Plan Nutrir, como del Ministerio de la Comunidad”.

En ese sentido, recordó que los centros de distribución del Plan Nutrir en Formosa Capital son siete, más un centro de acopio en el Parque Industrial.

Cuatro están ubicados en el Circuito Cinco (Las Orquídeas, Eva Perón, El Porvenir y 7 de Mayo), a los cuales se suman los centros del Lisbel Rivira, el Lote 111 y el San José Obrero. “Todos trabajan en los dos turnos, a la mañana, de 8 a 12, y a la tarde, de 15 a 19 horas”, precisó, al concluir.







