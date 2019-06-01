El CEDEVA capacitó a productores formoseños sobre el cultivo de mamón

Durante las actividades se abordaron pautas para la implantación y el manejo inicial del cultivo de mamón, además de concretarse la entrega de plantines producidos en los centros de validación.

Productores paipperos y comunidades aborígenes de Buena Vista, Colonia La Primavera, Laguna Naineck y Riacho He-Hé, participaron de jornadas de capacitación organizadas por el CEDEVA, en articulación con distintos organismos provinciales y actores locales. Las capacitaciones se desarrollaron los días 30 de septiembre y 1 de octubre en lotes productivos de distintas localidades del norte y centro-norte formoseño.

Las jornadas tuvieron como eje el establecimiento del cultivo de mamón y buscaron acercar al territorio conocimientos y experiencias desarrolladas por los equipos técnicos del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA).

La propuesta contó con la participación de técnicos del CEDEVA, el Instituto PAIPPA, el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) y el Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA), además de representantes de los municipios y de instituciones educativas de las zonas involucradas.

La actividad combinó capacitación teórica y práctica con una experiencia concreta de producción: a través del Instituto PAIPPA se entregaron plantines de mamón producidos en los propios CEDEVA para comenzar a establecer lotes demostradores.

Del CEDEVA al territorio: nuevos lotes para evaluar el cultivo

Los lotes demostradores permitirán trasladar al territorio las experiencias desarrolladas en los centros de validación y, al mismo tiempo, generar información a partir del comportamiento del cultivo en condiciones reales de producción.

La iniciativa busca que los conocimientos obtenidos a partir de las experiencias técnicas puedan complementarse con las prácticas y saberes de las familias productoras, teniendo en cuenta las particularidades de cada zona.

En este sentido, el coordinador ejecutivo de los CEDEVA, el ingeniero agrónomo Federico De Pedro, destacó la importancia de fortalecer los espacios de vinculación entre los centros de validación, los productores y las instituciones que trabajan en el territorio.

La articulación permite enriquecer las experiencias desarrolladas en los CEDEVA a partir del conocimiento de quienes producen en cada región y, a la vez, fortalecer las capacidades técnicas de las familias productoras.

Cómo establecer y manejar el cultivo de mamón

Durante las jornadas, los equipos técnicos de Misión Tacaaglé y Ceibo Trece trabajaron sobre los principales aspectos que deben tenerse en cuenta para la implantación del mamón.

Las actividades incluyeron tanto explicaciones técnicas como prácticas directamente vinculadas con el establecimiento de los lotes. Entre los contenidos abordados se trabajó sobre la selección y preparación del terreno, el diseño de la plantación y las condiciones necesarias para realizar el trasplante, además de las tareas de manejo correspondientes a las primeras etapas del cultivo.

También, se brindaron recomendaciones relacionadas con el riego, la fertilización y el control de malezas, junto con pautas destinadas a proteger las plantas frente a la radiación solar.

El objetivo fue brindar herramientas que permitan acompañar el cultivo desde sus primeros pasos y reducir los principales riesgos que pueden presentarse durante el establecimiento de las plantas.

El manejo del agua, otro de los ejes

Las condiciones climáticas también ocuparon un lugar dentro de la capacitación. En el marco del plan provincial de contingencia ante el fenómeno climático El Niño, se analizaron medidas preventivas y de mitigación frente a posibles períodos de exceso de humedad.

Se puso especial atención en el manejo del agua y en los riesgos que pueden presentarse en los terrenos productivos cuando se registran precipitaciones abundantes.

El abordaje busca que las familias productoras puedan incorporar herramientas para anticiparse a situaciones que pueden afectar el desarrollo de los cultivos y tomar decisiones de manejo de acuerdo con las condiciones de cada lote.

Además del manejo agronómico, la capacitación permitió analizar las posibilidades que ofrece el mamón como alternativa para diversificar las producciones familiares.

El cultivo puede destinarse tanto al autoconsumo como a la comercialización, mientras que también se plantearon alternativas vinculadas con su transformación y el agregado de valor. De esta manera, el establecimiento de los lotes demostradores no apunta solamente a evaluar el comportamiento del cultivo, sino también a generar experiencias que puedan servir como referencia para futuras incorporaciones dentro de los sistemas productivos de las familias.

Dichas capacitaciones forman parte del trabajo territorial que desarrolla el CEDEVA junto con organismos provinciales, instituciones y familias productoras, con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y promover alternativas vinculadas con la diversificación y la producción de alimentos.

La articulación entre los centros de validación y los productores permite trasladar conocimientos y tecnologías al territorio, pero también generar nuevas experiencias a partir de las condiciones concretas de cada zona.

En este esquema, el acompañamiento técnico y la entrega de material vegetal producido en los CEDEVA buscan consolidar un proceso de trabajo que vincula investigación, validación tecnológica y producción familiar en distintas localidades de Formosa.











