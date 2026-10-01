Detuvieron a un hombre involucrado en dos causas y recuperaron prendas de vestir

• El procedimiento permitió esclarecer un caso hurto. También se vinculó al sujeto con otro hecho de tentativa de robo

Integrantes de la Brigada Investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco recuperaron prendas de vestir y aprehendieron al presunto autor, de 42 años, que estaría involucrado en otra causa por tentativa de robo.

El procedimiento se inició el jueves último, alrededor de las 6:00 horas, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico Policial de la Zona Ocho acudieron a un requerimiento en la manzana 26 del barrio Antenor Gauna.

En el lugar, un vecino manifestó haber escuchado ruidos provenientes de la reja de su vivienda y constató a través de las cámaras de seguridad la presencia de un sujeto en actitud sospechosa.

Al salir para confrontarlo, el individuo se dio a la fuga y abandonó una bolsa que contenía prendas de vestir nuevas.

Minutos después, cerca de las 6:30, el personal policial secuestró preventivamente 75 prendas de vestir y 73 perchas de plástico; elementos que fueron abandonados por el sujeto.

Luego, una comerciante denunció la sustracción de prendas de vestir y perchas de su local, ubicado en el barrio Eva Perón, de esta ciudad.

A partir de las averiguaciones del caso, los investigadores establecieron que los bienes recuperados guardaban relación con lo denunciado.

Mediante el análisis de los registros fílmicos y la recopilación de otros elementos probatorios, los policías individualizaron al presunto autor y desplegaron tareas de campo para detenerlo.

Ese mismo jueves, a las 9:30 horas, en inmediaciones de la manzana 9 del barrio Simón Bolívar, aprehendieron al sospechoso, lo trasladaron hasta la dependencia policial, lo notificaron de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia provincial.