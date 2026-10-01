Aprehendieron a dos hombres y esclarecieron un caso de abigeato

• Secuestraron carne vacuna, cuchillos, serruchos carniceros y elementos presuntamente utilizados para la faena

Policías de la Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales Loma Senés esclarecieron un hecho de abigeato calificado perpetrado en un establecimiento ganadero, ubicado a la vera de la Ruta Provincial N° 3, en jurisdicción de Colonia Batería Ocho.

La intervención se inició el jueves último, alrededor de las 8:15 horas, cuando personal policial acudió a un establecimiento ganadero de la mencionada colonia para verificar la sustracción de un torito de pelaje blanco.

Durante la constatación, personal idóneo realizó el seguimiento de rastros y estableció que los autores habrían cortado tres hilos de alambre de la cimbra que daba acceso al corral, desde donde sustrajeron el animal que se encontraba encerrado.

Según las primeras actuaciones, el vacuno fue trasladado inicialmente a pie y luego a caballo, mediante cincha, con rastros que se dirigían por una zona de monte hasta ingresar a una chacra lindante y finalizó en el patio trasero de una vivienda.

Tras la denuncia del damnificado, se inició una causa judicial por “Abigeato calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, que autorizó una orden de allanamiento en el inmueble señalado.

La diligencia se realizó durante la tarde y permitió hallar producto cárnico oculto y colgado en un depósito, que sería de un animal vacuno: dos paletas, dos cuartos, dos costillares, espinazo, cabeza sin cuero, cuatro patas con cuero de pelaje blanco y restos de vísceras, todo compatible con una faena reciente.

Además, en el patio posterior se constató una quema de basura y debajo de las cenizas se hallaron excrementos del animal, presuntamente con la finalidad de ocultar indicios vinculados al sacrificio ilegal.

En el marco de la investigación, se secuestró la totalidad del producto cárnico, tres cuchillos, una chaira, dos serruchos carniceros con restos de grasa vacuna y un ensillado completo, todos elementos considerados de interés para la causa.

También fueron detenidos dos hombres, de 42 y 60 años, quienes quedaron imputados en la causa y alojados en celdas de la Comisaría Pirané, a disposición de la Justicia provincial.

El personal de Policía Científica documentó las actuaciones mediante tomas fotográficas, mientras los secuestros quedaron depositados en dependencia policial para las pericias. (Con foto)











