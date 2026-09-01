Aumento en el precio del gas envasado, los nuevos valores rigen desde octubre

Gialluca señaló que, el acceso a la energía no es un privilegio, es un derecho y cuando el Estado Nacional diseña un mecanismo de asistencia que excluye a quienes más lo necesitan, no está resolviendo un problema, está creando uno nuevo, la Disposición N.° 1/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación estableció un sistema de reintegro de $9.593 por garrafa de gas envasado, canalizado exclusivamente a través de billeteras virtuales y medios electrónicos de pago, donde la digitalización actúa excluyendo, lo que la convierte en una medida que presenta fallas estructurales-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, luego de un relevamiento llevado a cabo en distintas distribuidoras de nuestro territorio, se pudo determinar incrementos en los valores del gas envasado con actualizaciones de los precios, tanto en planta, como en la entrega a domicilio o delivery, por lo que, las garrafas se comercializan en los siguientes valores: Amalia Gas: 10 kg mostrador $31.000 – domicilio $35.000 / 15 kg mostrador $50.000 – domicilio $55.000 / 45 kg mostrador $120.000 – domicilio $120.000; Refsa Gas: 10 kg mostrador $31.000; Hiper Gas: 10 kg mostrador $27.500 - domicilio 31.000 / 15 kg mostrador $41.250 – domicilio $46.300 / 45 kg mostrador $96.000 – domicilio $100.000; Lezcano Gas: 10 kg mostrador $31.000 – domicilio $35.000 / 15 kg mostrador $50.000 – domicilio $55.000 / 45 kg mostrador $120.000 – domicilio $120.000. En tanto en el Interior Provincial: * Laguna Blanca: 10 kg $29.000 – domicilio $32.000; Las Lomitas: 10 kg mostrador $31.000 – domicilio $-; * El Colorado: 10kg mostrador $29.500 – domicilio $-; * Pirané: 10 kg mostrador $30.000; * Güemes: 10 kg $31.000; * Tres Lagunas: 10 kg $30.000; * Clorinda: 10 kg $32.000; * Tacaaglé: 10 kg $31.000; * Belgrano: 10 kg $33.000 – domicilio $-; Espinillo: 10 kg $31.000; Laishi: 10 kg $29.000; * Comunidad La Primavera 10 kg $31.000. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, esto obedece exclusivamente a las desregulaciones del mercado nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei y donde la Secretaría de Energía de la Nación a cargo de la Lic. María Carmen Tettamanti, eliminó los precios máximos de referencia que limitaban lo que podían cobrar las fraccionadoras y distribuidoras. Ahora, los precios se fijan libremente por la oferta y la demanda, buscando supuestamente cubrir los costos reales de producción, a lo que se le agrega la eliminación de subsidios a través del Programa Hogar, lo que trasladó el costo total de la cadena de valor directamente al consumidor final. En el caso de nuestra provincia, al no contar con una red extendida de gasoductos domiciliarios, existiendo tan solo por parte de Gas NEA, no más de 100 hogares, dependemos enteramente del transporte terrestre para abastecernos, con lo cual, los sucesivos aumentos en los combustibles impactan de forma directa en el flete y la distribución de las garrafas hacia el interior provincial. Gialluca recordó que, el Programa Hogar dejó de existir como un esquema autónomo en la Argentina y fue completamente absorbido por el nuevo régimen unificado de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), ya no se entrega dinero en efectivo de forma mensual adelantada mediante ANSES ni se compra a precio rebajado directamente en el comercio. El sistema funciona bajo la modalidad de reintegro directo posterior a la compra. El usuario debe abonar la garrafa al precio de mercado y luego recibe la devolución utilizando billeteras virtuales oficiales como BNA+ o MODO (vía transferencia o lectura de código QR). El reintegro fijado es de $9.593 por garrafa de 10 kg, lo que cubre aproximadamente un tercio del valor total de mercado. Para ser beneficiario de este nuevo sistema, tras finalizar el período de gracia para la migración de datos, todos los beneficiarios del ex Programa Hogar deben figurar obligatoriamente en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), quienes no estén inscriptos, no podrán percibir los reintegros. El Funcionario Provincial, agregó que, en nuestra provincia actualmente existen reintegros activos a través de billeteras virtuales y funcionan bajo dos esquemas principales: los subsidios nacionales y las promociones bancarias locales. 1. El usuario debe pagar obligatoriamente utilizando la billetera BNA+ o MODO (con dinero en cuenta o tarjetas de bancos adheridos). 2. Beneficios Locales: Billetera "Onda" del Banco Formosa, la misma otorga hasta 40% de reintegro: Pagando con la aplicación mediante el escaneo de códigos QR en comercios adheridos de la provincia (supermercados, farmacias y otros), con un tope de devolución por cuenta que alcanzan hasta $50.000 operando de Onda a Onda y cuentas con devoluciones menores (alrededor del 15% con tope de $25.000) si se paga desde Onda hacia códigos QR de otras billeteras interoperables.



