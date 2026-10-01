Secuestraron diversos productos sin aval aduanero en un colectivo de tour de compras

• La intervención se realizó en el acceso sur de la ciudad

Efectivos policiales detectaron mercaderías de procedencia ilegal transportados en un ómnibus Mercedes Benz dedicado al servicio de tour de compras, en la que viajaban 15 pasajeros.

El procedimiento se realizó en el acceso sur de la ciudad, este viernes entre las 0:44 y las 6:50 horas, en el marco de las tareas de control impulsada por personal de la Dirección General de Policía Seguridad Vial, Subcomisaría Puente Uriburu y la Dirección General de Drogas Peligrosas, con el can antinarcótico.

Tras informar las novedades a la auxiliar fiscal de turno, se dispuso labrar actas por infracción aduanera a los pasajeros que transportaban mercadería por encima del aforo permitido.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron diversos artículos: termos y sets materos, balanzas, electrodomésticos, ventiladores, herramientas, artículos de iluminación, productos de cuidado personal y otros elementos.

La intervención se desarrolló conforme a las directivas de la autoridad judicial competente, con el objetivo de prevenir y detectar posibles infracciones a la normativa aduanera vigente.