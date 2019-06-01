La Policía rindió homenaje al Cabo Neri Argentino Alegre, tras cumplirse 51° años de su fallecimiento

• La ceremonia se realizó en Villa Escolar, donde la dependencia policial lleva el nombre del suboficial que ofrendó su vida en cumplimiento del deber, durante los hechos ocurridos en el Aeropuerto internacional “El Pucú”

Este lunes, al conmemorarse el 51° Aniversario del fallecimiento del Cabo de la Policía Neri Argentino Alegre, la fuerza provincial rindió homenaje a quien es recordado por la Institución y la comunidad formoseña como un héroe que ofrendó su vida en cumplimiento del deber.

Un día como hoy, pero del año 1975, Alegre, integrante de la dotación de un patrullero del Cuerpo de Tránsito, perdió la vida durante un entrenamiento armado registrado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional “El Pucú”, luego de que un grupo armado tomara las instalaciones aeroportuaria.

En ese contexto, el suboficial cumplió con su deber y enfrentó la situación, siendo alcanzado por varios impactos de proyectiles que provocaron su fallecimiento.

Es por ellos, que durante la mañana, se desarrolló un acto conmemorativo en la localidad de Villa Escolar, donde la dependencia policial lleva con orgullo el nombre del extinto suboficial.

La celebración contó con la participación de una sección de efectivos de esa dependencia y localidades aledañas, quienes, tras una invocación religiosa, guardaron un minuto de silencio y depositaron ofrendas florales en memoria al suboficial.

La dependencia de Villa Escolar lleva el nombre del extinto suboficial, por ello se evocó con orgullo al héroe de la Policía, reconociendo su legado como miembro de esta prestigiosa Institución.

De la ceremonia participaron la intendenta local Celia Robles; Jefa de la Delegación Unidad Regional Uno con asiento en Mansilla Comisaria Inspector Liliana Cáceres, jefa del Departamento Tramites, Retiros y Pensiones Comisario Yolanda Molas, Jefa de la Subcomisaría Villa Escolar, Subcomisario Claudia Benítez Bruno, directivos de distintos establecimientos educativos, oficiales superiores y subalternos, personal policial en situación de retiro.

También estuvo presente el Sr. Ariel Alegre, hijo del extinto suboficial, acompañado por sus nietas, quienes participaron de este sentido reconociendo.

A 51 años de su partida, la Policía de la Provincia de Formosa mantiene vigente la memoria del Cabo Neri Argentino Alegre, honrando su entrega, su compromiso y el valor demostrado en cumplimiento de su deber.