Desarticularon un centro de distribución de drogas y detuvieron a un hombre

• De la cocaína secuestrada se pueden obtener más de 400 dosis

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas de El Colorado detuvieron a un hombre y secuestraron cocaína, dinero, una balanza de precisión, un teléfono celular y otros elementos, en el marco de una investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.

Los investigadores reunieron elementos probatorios que fueron puestos a consideración del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen de la ciudad de Formosa, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien ordenó el allanamiento del inmueble investigado.

La medida judicial se concretó este viernes, alrededor de las 17:50 horas, con la colaboración de integrantes de la Unidad Regional Dos, la Comisaría El Colorado y el Destacamento de Bomberos.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron cuatro envoltorios de cocaína, con una cantidad apta para la obtención de más de 400 dosis, una balanza de precisión, un teléfono celular, una hoja con anotaciones vinculadas a la investigación, una cuchara y una cédula plástica con restos de la mencionada sustancia, además de dinero en efectivo y varios recortes de polietileno utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Por su parte, personal de la Delegación Policía Científica de El Colorado realizó las documentaciones fotográficas del lugar.

Como resultado del procedimiento, tanto la cocaína como el joven de 25 años detenido quedaron disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen de la provincia.