Desarticulan puntos de venta de drogas y detienen a cuatro hombres

Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína, dinero, teléfonos celulares y elementos utilizados para el acondicionamiento de sustancias

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF) y del Grupo de Intervención Especial (GIE), desbarataron dos centros de comercialización de estupefacientes en el barrio San Agustín de esta ciudad.

La investigación se inició ante las sospechas sobre dos viviendas ubicadas sobre las calles Gerónimo Martínez al 900 y Edgardo Sánchez al 1.000, que funcionarían como puntos de venta de drogas.

Durante varias semanas, los investigadores llevaron adelante tareas de campo y reunieron elementos probatorios que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

En ese contexto, durante la tarde del martes, los efectivos detuvieron a un hombre en el barrio Fleming, quien tenía en su poder un envoltorio con cocaína.

A partir de este procedimiento y de las pruebas reunidas, el juez José Luis Molina ordenó los allanamientos, que se concretaron en la mañana de este miércoles en el inmueble ubicado sobre la calle Gerónimo Martínez, donde los uniformados detuvieron a dos hombres investigados y secuestraron un teléfono celular y dinero en efectivo.

Durante otro allanamiento en una casa, de la calle Edgardo Sánchez, aprehendieron a otro hombre y secuestraron dinero, tres teléfonos celulares y varios retazos y bolsas de polietileno, presuntamente utilizados para el acondicionamiento de las sustancias.

Por su parte, el personal de la Dirección General de Policía Científica intervino en el lugar para documentar y preservar los elementos secuestrados.

Como resultado de los procedimientos, cuatro hombres quedaron detenidos y se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, cocaína y otros elementos de interés para la causa, en el marco de una investigación por “Presunta tenencia y comercialización de estupefacientes en dosis destinadas directamente al consumidor”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.