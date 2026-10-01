Clorinda: Secuestraron un revólver y una motocicleta en el barrio 500 Viviendas

• Los allanamientos se realizaron en la misma casa, en el marco de tareas investigativas por distintas causas judiciales

Uniformados de la Comisaría Territorios Nacionales, dependiente de la Unidad Regional Tres, secuestraron un arma de fuego tipo revólver y una motocicleta de 110 cilindradas, en un inmueble del barrio 500 Viviendas de Clorinda, en el marco de investigaciones judiciales.

El primer allanamiento se concretó el martes último, alrededor de las 14:00 horas, en un inmueble ubicado en la manzana siete, ordenada por el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, de la Segunda Circunscripción Judicial.

La investigación se inició por denuncias cruzadas entre dos hermanos por amenazas con armas, tras una discusión familiar vinculada a la propiedad de la vivienda.

Según las presentaciones, uno de ellos habría exhibido un revólver durante el conflicto, mientras que el otro fue denunciado por amenazas con un cuchillo y daños a distintos bienes del inmueble.

A partir de las actuaciones judiciales, los efectivos registraron la propiedad y secuestraron un arma de fuego tipo revólver, que reunía las características del elemento buscado en una de las causas.

Durante el otro allanamiento en el mismo domicilio, los uniformados secuestraron una motocicleta Gilera Smash de 110 cilindradas, requerida en el marco de una investigación por separado de una causa por “Hurto”, la cual había sido sustraída este lunes último, frente al Registro Civil de la segunda ciudad.

Ambos procedimientos contaron con la colaboración del personal de la Delegación de Policía Científica, que realizó las tareas de documentación y relevamiento de los elementos secuestrados, los cuales fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial, continuándose con las tareas investigativas a fin de lograr la aprehensión de los causantes.



