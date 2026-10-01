Aprehendieron a tres sujetos en distintos procedimientos

• Las intervenciones se realizaron durante recorridas preventivas

Integrantes de la Comisaría Bernardino Rivadavia detuvieron tres individuos de 19, 23 y 28 años, dos de ellos involucrados en distintas causas judiciales por robo y el otro por ingresar a la vivienda de un vecino del barrio.

Las dos primeras intervenciones se concretaron el lunes último, en el marco de las tareas preventivas del personal de la brigada de investigaciones de la dependencia, a fin de localizar a los involucrados.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 8:50 horas, en inmediaciones de las calles Eva Perón y Rougero, donde los investigadores identificaron y aprehendieron a un joven de 23 años, imputado en una causa por “Robo”.

Por otra parte, cerca de las 20:15 horas, localizaron durante recorridas por la avenida 9 de Julio y calle Segunda a otro hombre de 28 años, quien también está involucrado en una investigación judicial por el mismo delito.

Después, tras la denuncia de una mujer, los policías tomaron conocimiento que un sujeto saltó una muralla, entró a su vivienda y huyo por los baldíos de las casas lindantes.

Luego policías de la brigada de investigaciones desplegaron tareas de búsqueda por distintos sectores del barrio y, a partir de las características aportadas por la damnificada, localizaron al sospechoso en inmediaciones de las calles Aconcagua y barrera.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.