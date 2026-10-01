Zanin coincidió con el ministro Ibáñez: “La caída del consumo y la falta de políticas nacionales ponen en riesgo a las PyMEs”

El presidente de la Federación Económica de Formosa, contador Enrique Zanin, compartió la visión del ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Ibáñez, sobre la difícil realidad económica que atraviesa el país. Advirtió sobre la sostenida caída del consumo, el debilitamiento del comercio y la ausencia de un plan nacional que proteja a las pequeñas y medianas empresas.

Zanin sostuvo que las declaraciones del ministro Ibáñez reflejan una realidad que el sector comercial y productivo viene advirtiendo desde hace tiempo. “Cuando las familias pierden poder adquisitivo y deben endeudarse para cubrir necesidades básicas, el impacto se traslada directamente a los comercios, a las PyMEs y a toda la cadena productiva”, expresó.

En ese sentido, manifestó su preocupación por la falta de políticas nacionales destinadas a sostener la actividad económica. Señaló que las pequeñas y medianas empresas enfrentan una combinación de factores que comprometen su continuidad: ventas en descenso, costos operativos crecientes, dificultades de financiamiento y un mercado interno cada vez más debilitado.

“No podemos hablar de recuperación económica mientras el consumo continúa cayendo y las PyMEs deben hacer enormes esfuerzos para mantener sus puertas abiertas y preservar las fuentes de trabajo. El equilibrio fiscal es importante, pero no puede convertirse en un objetivo desvinculado de la producción, el empleo y la realidad de las familias argentinas”, afirmó.

El titular de la Federación Económica de Formosa consideró indispensable que el Gobierno nacional implemente un programa integral de acompañamiento al sector, con medidas que permitan recuperar el consumo, facilitar el acceso al crédito, fortalecer la competitividad y brindar previsibilidad a quienes producen, comercian e invierten.

Asimismo, destacó que las PyMEs constituyen uno de los principales motores de las economías regionales y generan oportunidades laborales que resultan fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

Finalmente, Zanin reafirmó que la Federación Económica de Formosa continuará defendiendo los intereses del sector comercial, industrial y de servicios, promoviendo el diálogo y reclamando políticas que impulsen la actividad económica.

“Coincidimos con el ministro Ibáñez en que la Argentina necesita producir, fortalecer su industria y recuperar el comercio. Sin consumo no hay ventas, sin ventas no hay crecimiento y sin empresas no hay empleo. Necesitamos un rumbo económico que contemple a quienes todos los días sostienen la actividad productiva del país”, concluyó.