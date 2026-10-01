Cuyé destacó el valor histórico del Museo del Mercado Municipal

La coordinadora del Museo del Mercado Municipal, Graciela Cuyé, destacó el valor histórico del edificio, que el Concejo Deliberante declaró el miércoles Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Formosa, y lo definió como un lugar emblemático de la ciudad.

Cuyé recordó que allí funcionó el primer centro comercial de la entonces villa de Formosa, de gran importancia porque contaba con cámara frigorífica cuando todavía ningún otro de la región la tenía. Añadió que el edificio fue adquirido por la Municipalidad con dinero de sus contribuyentes.

“Este lugar, ahora museo y centro cultural, comenzó a construirse en 1894”, precisó, y explicó que distintas gestiones y normativas fueron modificando el espacio hasta su cierre como Mercado Central, en el año 2000.

La declaración surgió de un proyecto de ordenanza con dictamen favorable de la Comisión de Legislación, Interpretación y Biblioteca, que el cuerpo aprobó en la sesión del miércoles 28. El museo había sido inaugurado el año pasado por la Municipalidad.

La funcionaria remarcó que la recuperación del Mercado forma parte de la puesta en valor de espacios históricos que impulsa la gestión, como antes ocurrió con el Museo Ferroviario. “Es fundamental que se recupere parte de nuestra historia y de nuestra identidad”, afirmó.

Explicó que en los dos se recuperaron acervos históricos y que ambos funcionan además como espacios de innovación abiertos a la comunidad, con tecnología que se usa para contar sus historias.

Los dos museos pueden visitarse de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 16 a 20. “Esperamos a la comunidad toda con las puertas abiertas para un recorrido por parte de la historia de nuestra ciudad, y el aporte que se hizo desde aquí a la provincia”, invitó Cuyé.



