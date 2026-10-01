Castraciones y vacunas gratuitas en el barrio Virgen del Carmen

La Municipalidad de Formosa llevó este jueves el Castramóvil al playón municipal del barrio Virgen del Carmen. De 8 a 12, en la nueva fecha y horario que había fijado el área, los vecinos accedieron sin costo a castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria para sus perros y gatos.

El operativo estuvo a cargo del equipo del Centro Municipal de Atención Animal “San Roque” y de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, que conduce Catalina Espinoza y depende de la Secretaría de Acción Social, a cargo de Paula Cattáneo.

Las familias con turno asignado pasaron con sus animales por el quirófano móvil.

El resto se acercó por orden de llegada para vacunar, desparasitar o hacer revisar a sus mascotas, prestaciones que previenen enfermedades capaces de pasar de los animales a las personas.

Se realizaron 112 castraciones, 166 vacunación antirrábica y 272 antiparasitarios.

Desde Zoonosis recordaron que la castración, reconocida en la ciudad como servicio público esencial por la Ordenanza 7782/22, es la herramienta más eficaz para controlar la población animal. Explicaron que cada intervención evita camadas que terminarían en la calle y que, con menos animales sueltos, disminuyen las peleas y las mordeduras en los barrios.

El Castramóvil recorre la ciudad por decisión del intendente Jorge Jofré de acercar los servicios municipales a los barrios. En el área señalaron que muchas familias no tienen vehículo y que trasladar un perro o un gato hasta un centro de atención les representa un gasto, y a veces directamente una imposibilidad.

A los recorridos itinerantes se suman las tres sedes fijas que el Municipio sostiene para la atención diaria.

La castración y la gestión del turno son gratuitas. Para pedirlo hay que enviar un mensaje de WhatsApp al 3704-605703 con la palabra “CASTRAMOVIL” y el nombre del barrio, y desde el área asignan el punto de atención más cercano al domicilio.



