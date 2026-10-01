Alejandro Navas recordó el 131° aniversario del natalicio de Juan Domingo Perón y destacó el liderazgo de Gildo Insfrán

En el marco de un nuevo aniversario del nacimiento del fundador del movimiento nacional justicialista, el diputado provincial Alejandro Navas evocó la figura y el legado del, tres veces presidente de los argentinos, el General Juan Domingo Perón, al cumplirse 131 años de su natalicio.

Navas resaltó la trayectoria de Perón como un gran estadista que transformó la realidad argentina mediante conquistas históricas en el campo social y laboral. “El legado del General Perón sigue plenamente vigente en cada derecho conquistado para la clase trabajadora y en la doctrina que orienta la construcción de una patria justa, libre y soberana”, expresó el legislador.

Asimismo, el diputado provincial hizo especial hincapié en la conducción del gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, a quien definió como “el mejor alumno de Perón”.

En ese sentido, resaltó que Insfrán promueve “de manera constante la unidad de la militancia y la lealtad doctrinaria”, destacando que “desde su prédica diaria y su gestión al frente del Modelo Formoseño, el Gobernador nos marca el camino de la unidad del peronismo y el estricto apego a las 20 Verdades Peronistas, como la única bandera para garantizar el bienestar de nuestro pueblo”, enfatizó.

Finalmente, Navas instó a la dirigencia y a la militancia a “reafirmar el compromiso histórico con el movimiento y a defender las causas populares ante los momentos decisivos que atraviesa la Nación”.



