Coquero: “¿Qué se puede esperar de una persona que abandonó su comunidad para ir a vivir de partidos políticos opositores?”

Además, le cuestionó con dureza que él abandonó a su comunidad, por lo tanto, ahora no puede pretender defenderla y más “con acusaciones falsas que carecen de fundamentos”,

Félix Díaz, el histórico activista y líder de la comunidad indígena qom Potae Napocna Navogoh, conocida como Colonia La Primavera, volvió a cuestionar al gobernador Gildo Insfrán, con denuncias que carecen de argumento y totalmente contrarias a la realidad que vive cada comunidad indígena del interior provincial.

Pero, como se pregunta Victoria Coquero, referente de la comunidad Pilagá y presidenta de la Asociación Civil del barrio Qompi Sosa de Pozo del Tigre, “¿Qué se puede esperar de una persona que abandonó su comunidad para ir a vivir de partidos políticos opositores?”.

Sin vergüenza alguna, Díaz calificó a Insfrán de dictador y gran represor al denunciar lo que considera una política sistemática de discriminación, exclusión y vulneración de los derechos de las comunidades originarias, acusaciones tan graves como falsas, porque desde el año 1984 Formosa cuenta con la Ley Provincial Nº 426, más conocida como la Ley Integral del Aborigen.

La misma, tiene como principal objetivo garantizar la preservación social y cultural, la defensa del patrimonio, el respeto a las tradiciones y el mejoramiento de las condiciones económicas de las comunidades indígenas de las etnias Toba/Qom, Pilagá y Wichi.

Además, reconoce la entrega de tierras aptas y suficientes de forma gratuita, inembargable, inalienable y transferida sin gravámenes al otorgar la personería jurídica a las comunidades. También, a través de ella se creó el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) como ente de aplicación y, para completar, le asegura las bases para la atención primaria de la salud y el derecho a una educación bilingüe e intercultural en todos los niveles del sistema educativo provincial.

Es decir, esta ley les garantiza todos los derechos básicos que cualquier persona debe tenerlos.

“Todas las comunidades tienen escuelas, tierra, agua, luz, representantes, caciques”, detalló Coquero y seguidamente denunció que “él no sabe todo eso, porque abandonó su tierra, se fue a vivir a la gran ciudad y dejó a sus hermanos”.

También, el dirigente qom cuestionó que el Gobernador utiliza actos deportivos y ceremonias oficiales para expresar reconocimiento a las comunidades originarias, en referencia al Torneo de la Amistad “Copa Gildo Insfrán”, actividad que también fue defendida por Coquero.

Sobre ello, expresó que “nuevamente Díaz demuestra que no sabe la importancia que tiene este evento en cada una de las comunidades, especialmente en las mujeres a quienes se les brinda un lugar relevante en el deporte y en sus derechos” e indignada, declaró: “Quien abandona a su comunidad, después no puede pretender defenderla con acusaciones falsas que carecen de fundamentos”.

Y agregó: “Todo lo que él denuncia no es la realidad de los pueblos indígenas formoseños y repudio el accionar de este señor (Díaz), porque lo único que hace es insultar a la gente que trabaja”.

“Él fue y es un vividor de los partidos políticos opositores al Gobierno Peronista que conduce el doctor Gildo Insfrán, porque a través de ellos quiere conseguir cosas. Para mí la vida no es así”.

Finalmente, exclamó que Formosa tiene un Estado presente y lo demuestra no con discursos, sino con acciones concretas que permiten brindarle calidad de vida.

“Nos da asistencia alimentaria, nos asegura atención médica, nos brinda educación gratuita en todos sus niveles, respeten nuestra cultura y apoyan a nuestro crecimiento”.

A lo largo de las gestiones del doctor Insfrán, las comunidades indígenas siempre fueron parte de su agenda política, asignándole a cada organismo de Estado que se ocupan de las necesidades concretas y del bienestar de cada habitante formoseño, sin distinciones.



