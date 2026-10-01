Arrancaron los Torneos Formosa en el polideportivo del Simón Bolívar

Con la presencia del intendente Jorge Jofré y de la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, se lanzó este jueves una nueva temporada de los Torneos Formosa en el Polideportivo Municipal del barrio Simón Bolívar.

Los torneos los organiza el profesor Víctor Candia con la Unión de Escuelas de Fútbol Infantil y el equipo de Deporte y Vida, con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Se juegan desde hace seis años en las canchas de fútbol 9 y en los playones municipales de los barrios, cerca de donde viven los chicos.

Esta temporada tiene cuatro categorías: Fútbol Infantil 9, Fútbol Femenino 7, Futsal Juvenil y Futsal Femenino Libre.

Durante el acto se presentaron los quince equipos que van a disputarla: El Bohemio, Kings, Pelu Futsal, Luján Kids, 1º de Julio, Central Lion, Diablitos, Muro Formoseño, Queen's, Atenea, Unión Pacífico, Rejunte, O'Diosas, Defendores FC y School 87. Cada uno fue recibido con el aplauso de las familias, los profes y los delegados.

Los torneos se acompañan con "Más charlas, menos riesgos", el programa del equipo interdisciplinario de Acción Social. Psicólogos, nutricionistas y otros profesionales del equipo van a los clubes a hablar con los chicos y las chicas de respeto, de compañerismo, de alimentación y de cómo cuidarse. Si en esas charlas aparece alguna situación que necesita atención, el equipo la sigue.

Al cierre, el intendente Jorge Jofré dio por inaugurada la temporada.







