La Policía detuvo a un hombre acusado de un incendio

• También amenazó de muerte a su exsuegra

Un trabajo conjunto entre integrantes de la Comisaría Seccional Sexta y del Comando Radioeléctrico Policial- Zona Cuatro, concluyó con la detención de un hombre de 25 años, acusado de ingresar a una vivienda, provocar un incendio y amenazar de muerte a su exsuegra, en el barrio Mariano Moreno de esta ciudad.

El caso se registró este domingo último, alrededor de las 16:50 horas, en un inmueble ubicado sobre la avenida Pueyrredón, casi Frondizi, donde el acusado habría ingresado a una habitación situada en la parte posterior de la propiedad y prendió fuego a distintos objetos personales de su expareja.

Tras el hecho, el hombre habría amenazado de muerte su exsuegra de 61 años, para luego darse a la fuga.

Ante esta situación, se desplegó una intervención policial que permitió localizar y aprehender al sospechoso, sobre la calle Costanera Sur, en el barrio Laguna Siam.

Durante el procedimiento, otro hombre intentó agredir a los uniformados y ocasionar daños a los móviles policiales, aunque no logró su cometido y escapó del lugar.

Los policías controlaron el incidente y trasladaron al detenido hasta la dependencia policial.

En forma paralela, una dotación del Cuerpo de Bomberos de la Policía acudió al inmueble afectado y extinguió por completo el fuego.

Tras las verificaciones realizadas, se estableció que el incendio había sido provocado de manera intencional.

Posteriormente, personal de la Comisaría Seccional Sexta recibió la denuncia de la damnificada y realizó las actuaciones, con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas periciales en el lugar.

Por el hecho, se inició una causa judicial por los delitos de “Violación de domicilio, daño por incendio y amenaza”, con intervención del Juzgado de Instrucción de turno; mientras que el acusado quedó a disposición de la Justicia provincial.