Soberanía en salud: Ibarreta avanza en cirugías traumatológicas









En una jornada significativa para la comunidad, este miércoles el Hospital de Ibarreta realizó exitosamente reemplazos de rodilla, artroscopias y correcciones quirúrgicas de hallux valgus, entre otras intervenciones.

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La directora del hospital, Dra. Vivían González, destacó la importancia de estas acciones como parte de un esfuerzo conjunto con el Equipo de Ortopedia y Traumatología de la Región, lo que ha permitido atender de manera integral las patologías traumatológicas que afectan a los vecinos.

“Estas intervenciones son el resultado de un compromiso colectivo por ofrecer servicios de salud accesibles y de calidad”, afirmó González, quien también resaltó que el hospital ha brindado consultas médicas y atención de emergencias traumatológicas, subrayando la necesidad de contar con una atención sanitaria eficiente.

La Dra. González enfatizó que “el avance en la atención se debe a una política sanitaria provincial que contrasta con el ajuste y desfinanciamiento en salud promovido por el Gobierno nacional. Detrás de cada cirugía hay un trabajo en equipo de los profesionales del hospital y de la región, un esfuerzo que merece ser reconocido”.





Según informó, el procedimiento fue llevado a cabo por el Dr. Andrés Solís, traumatólogo cirujano, quien estuvo acompañado por un equipo quirúrgico altamente capacitado mientras remarcó que, “este compromiso refleja la misión del hospital de ofrecer atención especializada más cerca de los vecinos”.

Para concluir, la Dra. González señaló que “la capacidad de un hospital distrital para realizar reemplazos articulares y cirugías programadas no es casualidad; es el resultado de una red sanitaria que la provincia fortalece”.

Y en esa línea aseguró que: “La gestión del gobernador Gildo Insfrán se manifiesta en la priorización de la salud pública como un derecho fundamental, reafirmando así el compromiso del Estado con el bienestar de la población”.

Como resumen, los pacientes también valoraron enormemente la posibilidad de acceder a estas cirugías de forma gratuita, destacando además que les permite mantener su calidad de vida sin enfrentar el desarraigo de otros tiempos.







