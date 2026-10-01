Cargó varios productos de un comercio en su mochila sin pagar y lo descubrieron

El negocio está ubicado sobre la avenida Gutnisky en el barrio Virgen del Rosario.

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta intervinieron en un intento de hurto en un local comercial de la avenida Gobernador Gutnisky al 4.700, en el barrio Virgen del Rosario de esta ciudad.

El hecho se registró este sábado, alrededor de las 11:50 horas, cuando empleados del establecimiento advirtieron que un hombre realizaba maniobras sospechosas en el sector del depósito, por lo que avisaron a la propietaria, quien solicitó la presencia policial.

Una vez en el lugar, y en presencia de testigos hábiles, los uniformados solicitaron al sospechoso que exhibiera los elementos que llevaba en su mochila.

Durante la verificación, encontraron diversos artículos que habrían sido sustraídos del comercio.

Ante esta situación, los policías aprehendieron y trasladaron al individuo hasta la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.

Después se solicitó la intervención del personal de la Dirección General de Policía Científica, que acudió al lugar y realizó las tareas de documentación.

En paralelo, se procedió al secuestro de la mochila utilizada para transportar los elementos; mientras que la propietaria del comercio presentó comprobantes que permitieron establecer el monto de los artículos recuperados, que les fueron restituidos.

En su denuncia, la mujer manifestó que desde hacía aproximadamente 10 días advertía situaciones sospechosas relacionadas con el mismo individuo, quien ingresaba habitualmente al local con una mochila aparentemente vacía y se retiraba con ella cargada.

Finalmente, el aprehendido fue notificado de su situación legal y quedó alojado en una de las celdas de la Comisaría Seccional Sexta, a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.