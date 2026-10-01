Güemes: La Policía aprehendió a un hombre por molestar a vecinos

• También secuestraron dos armas blancas que llevaba entre sus prendas de vestir

Efectivos de la Comisaria Sargento Raimundo Avendaño detuvieron a un hombre de 52 años que, en aparente estado de ebriedad, amenazaba y molestaba a vecinos en el barrio Espíritu Santo de Villa General Güemes.

El procedimiento se concretó el domingo último, alrededor de las 19:15 horas, cuando personal policial de la dependencia jurisdiccional acudió a un requerimiento sobre la avenida Toribio Monzón, tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre que ocasionaba inconvenientes en la comunidad.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con vecinos, quienes manifestaron que un inadaptado profería insultos.

Ante esta situación, los efectivos lo individualizaron cuando caminaba por la mencionada avenida.

Al intentar identificarlo, el hombre se negó a proporcionar sus datos personales y durante el cacheo preventivo de seguridad encontraron dos armas blancas ocultas en la parte posterior de su pantalón, por lo que fue arrestado en resguardo de su integridad física y la de terceros.

En consecuencia, se procedió al secuestro de los objetos mediante las actuaciones, en presencia de testigos hábiles; mientras que se inició una causa contravencional al sujeto por presunta infracción al Código de Faltas de la provincia de Formosa.







