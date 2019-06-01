Basterra: “El proyecto del Presupuesto Nacional es más de lo mismo”

“No genera ninguna esperanza ni expectativa de que la relación Nación-provincia cambie”, cuestionó el legislador formoseño.

El diputado nacional Luis Basterra habló tras la reunión que mantuvieron los integrantes de los interbloques Popular del Senado y de Unión por la Patria (UP) con los ministros de Economía de Formosa, Buenos Aires, La Rioja, La Pampa, Santiago del Estero y Tierra del Fuego para analizar el proyecto del Presupuesto Nacional 2027 remitido por el Poder Ejecutivo.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del bloque justicialista del Senado, José Mayans, y el presidente del interbloque Unión por la Patria de la Cámara Baja, Germán Martínez. Participaron los ministros Jorge Ibáñez (Formosa), Pablo López (Buenos Aires), Fabián Blanco (La Rioja), Alejandro Vicente (La Pampa), Jorge Murad (Santiago del Estero) y Alejandro Barrozo (Tierra del Fuego), al igual que otros senadores.

En ese sentido, el diputado Basterra hizo notar que “hubo una coincidencia generalizada” en que este proyecto “es más de lo mismo”. Por ello, enfatizó, según recabó AGENFOR, “no genera ninguna esperanza ni expectativa de que la relación Nación-provincia cambie”.

Según afirmó, “no se percibe ningún cambio en la política de no intervenir en la infraestructura imprescindible para el desarrollo” de las jurisdicciones, lamentó y calificó esto de “pésima noticia” para el interior del país.

Sin embargo, dijo que “esto era esperable”, ya que, a su juicio, el presidente Javier Milei “desprecia al interior, solo le gusta viajar al exterior para entregar el país”.

A su vez, el legislador formoseño confirmó que, tras conocer el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto el freno a la derogación de la Ley de Tierras, Unión por la Patria pidió una sesión especial en Diputados para intentar rechazar por completo el DNU 70/23. El decreto ya fue desestimado por el Senado en marzo de 2024 y todavía no fue tratado por la Cámara Baja.

“Entendemos que hay que revertir esta decisión de la Corte y derogar el Decreto 70/23”, explicó Basterra y adelantó que “nuestro bloque convocó a una sesión especial y está acordando con otros bloques para que en la segunda semana de octubre nos planteemos tomar la derogación ya aprobada en el Senado, que sea tratada en Diputados y que finalmente podamos derogar esta nefasta normativa que ha traído desocupación, inflación y pérdida del poder adquisitivo de la gente”.

En este punto, comparó a Milei con el expresidente Mauricio Macri, al paragonar: “Está diciendo lo mismo que Macri cuando hablaba de los ‘brotes verdes’. Que iba a bajar la inflación a cero; no la bajó, sino que se mantiene. Que no iba a haber desocupación; por el contrario, crece. Afirma que el problema del endeudamiento de las familias es una cosa normal, cuando estamos en niveles increíblemente altos”, advirtió, al concluir.



