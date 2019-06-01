“Más infraestructura significa más inversión, movimiento económico y oportunidades para el interior”

La socia fundadora e integrante del Comité Consultivo de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa (CAMEFOR), Justina Almirón, destacó la importancia de las obras que el Gobierno de la provincia continúa concretando en distintas localidades y sostuvo que el crecimiento de la infraestructura genera condiciones favorables para la inversión, la actividad privada y el desarrollo de las comunidades.

Al referirse a las recientes inauguraciones realizadas en Laguna Blanca, Almirón señaló que cada nueva obra debe ser analizada también por su impacto económico y social, porque la infraestructura fortalece a las localidades, genera movimiento y abre nuevas posibilidades para comerciantes, emprendedores, profesionales, empresas y prestadores de servicios.

“Más infraestructura significa también más inversión y movimiento económico. Cuando una localidad crece, se generan nuevas necesidades, aparecen oportunidades y se fortalece todo el entramado económico y social de la comunidad”, expresó.

En ese sentido, Almirón valoró especialmente que las políticas impulsadas por el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, alcancen a las comunidades del interior, considerando que el desarrollo territorial permite ampliar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los formoseños.

Asimismo, destacó el carácter inclusivo de estas políticas, al sostener que el crecimiento debe contemplar a las familias y a los distintos sectores de la sociedad, independientemente del lugar de la provincia en el que vivan.

“Pensar en infraestructura es pensar mucho más allá del presente. Son obras que quedan, que transforman las comunidades y cuyos beneficios alcanzarán también a nuestros hijos y a las próximas generaciones”, remarcó.

Finalmente, Almirón consideró fundamental continuar generando condiciones que permitan que el interior provincial siga creciendo con oportunidades, servicios e infraestructura.

“Valoramos una visión de desarrollo que integra a toda la provincia. Cada comunidad que avanza contribuye al crecimiento de Formosa y, fundamentalmente, a mejorar la calidad de vida de su gente”, concluyó.