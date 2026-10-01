Doble homicidio en una estancia de gran guardia: dos personas fallecidas y una mujer herida.

• La Policía trabaja para esclarecer el hecho y busca intensamente al presunto autor, quien habría efectuado varios disparos y luego se dio a la fuga

Un hombre de 64 años y una mujer de 54 años, fallecieron como consecuencia de heridas producidas por disparos de arma de fuego, mientras que otra mujer mayor de edad resultó lesionada, durante un grave episodio ocurrido en horas de la mañana de este viernes en una estancia ubicada en jurisdicción de la localidad de Gran Guardia.

De acuerdo con los primeros datos recabados, todo se dio minutos después de las 7.00 horas de este viernes, momentos en que el autor habría ingresado al establecimiento rural y, por motivos que se investigan, efectuó disparos contra las personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, se dio a la fuga sin llevarse ningún objeto de valor.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, efectivos de la subcomisaria de Gran Guardia, de la Unidad Regional Dos, Policía Científica y del Departamento Informaciones Policiales, desplegaron las actuaciones correspondientes y trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del hecho, reunir elementos de prueba y avanzar en la identificación y localización del presunto autor.

El juez de turno, Dr. Ruben Spessot y la Fiscal Dra Natalia Tafetani arribaron al sitio y dirigieron las medias procesales del caso.

La búsqueda del sospechoso continúa, mientras los investigadores desarrollan las tareas necesarias para dar con su paradero y ponerlo a disposición de la Justicia.

La investigación permanece en curso y se ampliará la información oficial a medida que se obtengan nuevos datos confirmados.



