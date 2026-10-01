Abren las preinscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Programación

La propuesta de la UTN en Formosa es presencial y totalmente gratuita. El trámite se realiza en línea hasta el 5 de diciembre y está destinado a egresados secundarios y estudiantes del último año.El Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa, a través de la Dirección de Planeamiento Educativo, informa la apertura del período de preinscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Programación (TUP), correspondiente a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional Resistencia, en su extensión áulica de Formosa.La carrera es totalmente gratuita, se dicta bajo la modalidad presencial y las clases se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”, ubicado en Formosa capital. El trámite estará habilitado desde el 26 de octubre hasta el 5 de diciembre de 2026.Esta iniciativa se enmarca en los lineamientos estratégicos de la Política Educativa Provincial de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Su propósito central es ampliar el acceso a la formación universitaria pública y gratuita dentro del territorio provincial, fortaleciendo las capacidades de jóvenes y adultos para su inserción en la economía del conocimiento.La propuesta está orientada a personas que hayan completado sus estudios secundarios o que se encuentren cursando el último año de dicho nivel, sujetas a las condiciones de ingreso de la institución académica.Respecto a la modalidad del trámite, las personas interesadas deben completar el formulario digital habilitado en línea. Para llevar a cabo el registro, los postulantes deben disponer de su Documento Nacional de Identidad (DNI), un correo electrónico activo y la correspondiente constancia de alumno regular de último año o el título secundario terminado.

Toda la gestión se realiza de forma directa a través del enlace oficialhttps://forms.gle/VeYqQ5CoU1C3McW67, plataforma donde se receptan los datos personales y académicos hasta la fecha límite estipulada para el 5 de diciembre.