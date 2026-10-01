Cerca de 600 estudiantes ya se preinscribieron a las carreras del Instituto Politécnico

Hasta diciembre continuará abierto este período para las cuatro Tecnicaturas Superiores que se dictan en la institución, donde se brinda una educación “personalizada y profesional”, de cara al ciclo lectivo 2027.

El director del Instituto Politécnico Formosa (IPF) “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, el doctor Horacio Gorostegui, habló con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre cómo avanzan las preinscripciones para estudiar en el 2027 las carreras que se dictan en la institución ubicada en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación (PCTI).

La oferta académica consta de las Tecnicaturas Superiores en Mecatrónica, Telecomunicaciones, Química Industrial y Desarrollo de Software Multiplataforma. “Hasta el momento tenemos aproximadamente 600 preinscriptos”, confirmó y resaltó que “la carrera más elegida es Desarrollo de Software Multiplataforma, con cerca de 300 estudiantes anotados, seguida de Mecatrónica con 150”.

Mientras que “las otras Tecnicaturas también tienen una cantidad interesante: Telecomunicaciones y Química Industrial, con cerca de 100 estudiantes”, agregó, por eso manifestó que “es una alegría muy grande para nosotros”.

Tras mostrar su satisfacción por cómo viene transcurriendo esta etapa, el director del IPF aprovechó también para indicar que el período de preinscripciones seguirá abierto hasta diciembre, el cual se realiza a través de la página del Instituto: ipfconecta.formosa.gob.ar

Además, en otra parte de sus declaraciones, comentó Gorostegui que “tenemos estudiantes preinscriptos de diferentes localidades del interior de la provincia”, algunas de ellas son Laguna Blanca, Clorinda, Herradura, Laishí. Y mencionó, en ese punto, que se recorrieron distintos puntos del territorio formoseño, junto a la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), presentando a los estudiantes las ofertas educativas para el 2027.

En definitiva, realzó que está demostrado que los jóvenes “eligen estudiar en la provincia de Formosa, así que estamos muy contentos”.

Completar el formulario

Acerca de las preinscripciones, dijo que se realizan ingresando sólo a la página digital antes mencionada, donde se debe “completar el formulario correspondiente. Luego, automáticamente serán redirigidos al aula virtual, creada por el Instituto Politécnico, a través de sus desarrolladores de software”, ponderó.

En el aula virtual están las diferentes materias que ya “podrán empezar a estudiar los jóvenes” porque, recordó, que se exige “la aprobación del examen de ingreso para así acceder a ser alumnos del Instituto”.

Continuó diciendo después el director del IPF que “se les garantizan los servicios de transporte y alimentación, además de brindárseles el acompañamiento psicológico y psicopedagógico a los estudiantes, a través del gabinete, al que también se integra una trabajadora social”.

En cuanto al servicio de alimentación, se cuenta con profesionales, mencionando “desde chef, equipo de bromatólogos y nutricionistas también”. “Alrededor de 500 raciones se sirven a diario”, informó, recordando que ello incluye la cobertura de “desayuno, almuerzo, merienda y cena”.

A modo de resumen, sintetizó que, en definitiva, es una enseñanza de excelencia, calificándola de “personalizada y profesional”. Y destacó también el “acompañamiento de los docentes”, así como la posibilidad de acceder a “un equipo tecnológico para realizar sus actividades diarias”.

Por último, añadió que los estudiantes del interior también cuentan con Beca Soberanía Tecnológica de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia de Formosa.



