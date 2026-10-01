El centro de salud “El Pucú” promovió la concientización sobre el cáncer de mama en una escuela nocturna

Se brindó información sobre la detección temprana y el acompañamiento emocional de las personas que transitan la enfermedad y sus familias. Además, se completaron esquemas de vacunación.

El martes 27 de octubre, el equipo del centro de salud “El Pucú” llevó adelante una jornada de concientización sobre el cáncer de mama en la Escuela Nocturna Nº 5, que funciona en la Escuela Nº 407, con el propósito de acercar información y promover el cuidado integral de la salud.

Al respecto, la directora del efector sanitario, la doctora Nidia Liebrecht, comentó que “durante el encuentro se abordaron las señales de alerta, los síntomas y los tratamientos de esta enfermedad, haciendo especial hincapié en la importancia de la detección temprana”.

La actividad comenzó con una dinámica con globos para favorecer la integración de los participantes y generar un ambiente de confianza. La propuesta contó con una muy buena participación y permitió compartir un momento de distensión antes de abordar los temas previstos.

Por su parte, el equipo de Salud Mental se refirió a los aspectos emocionales que atraviesan tanto las personas que transitan la enfermedad como sus familias, destacando el valor de la escucha, la contención y el acompañamiento durante todo el proceso.

En ese sentido, Liebrecht remarcó que el cuidado integral de la salud comprende también la atención de las necesidades emocionales y el fortalecimiento de los vínculos.

Como actividad de cierre, los asistentes se dividieron en grupos y escribieron en afiches qué le dirían a una persona que estuviera atravesando un momento difícil. La consigna dio lugar a numerosas y emotivas reflexiones, con mensajes de apoyo que pusieron de relieve la importancia de acompañar desde la empatía.

Asimismo, como parte de las acciones preventivas concretadas durante la jornada, el servicio de enfermería completó esquemas de vacunación de los asistentes mediante la aplicación de las dosis pendientes y su registro en los carnets.

Finalmente, la doctora Liebrecht destacó que “el encuentro permitió generar un espacio de reflexión, intercambio y sensibilización, poniendo en valor tanto la información para la detección temprana como el acompañamiento de las personas que transitan la enfermedad y de su entorno familiar”.



