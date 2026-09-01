Zanin destacó a la Fiesta Nacional del Pomelo como motor del desarrollo turístico de Formosa

El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), CP Enrique Zanin, indicó que, por invitación del Poder Ejecutivo Provincial, representantes de la entidad participaron de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Pomelo.

Zanin valoró la importante convocatoria alcanzada, pese a las condiciones climáticas adversas, y destacó las políticas públicas integrales impulsadas por el Gobierno de Formosa para sostener y fortalecer este tradicional encuentro.

“Estos eventos permiten visibilizar nuestras riquezas, nuestra producción, nuestra cultura y todo el potencial que tenemos. Son una herramienta estratégica para promover el turismo como motor de desarrollo económico, generar nuevas oportunidades y fortalecer al sector privado formoseño”, expresó.