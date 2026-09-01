Con éxito, se desarrolló la doma y jineteada en Laguna Blanca

En una tarde soleada, las destrezas gauchas y el desfile de tropillas se hicieron presentes en el cierre de la Fiesta Nacional del Pomelo.

Este domingo 20, en la segunda y última jornada de la Fiesta Nacional del Pomelo, se realizó el evento de la doma y jineteada, con exhibición de las mejores tropillas, en una tarde a pleno sol que concentró la atención de las familias. En ese sentido, se contó con una destacada participación de público.

También, en simultáneo, en el predio ferial del Polideportivo Municipal “Evita” se continuó llevando a cabo la expo feria gastronómica, artesanal, institucional y comercial, además del Mercado Comunitario de Emprendedores y otras propuestas más que unen a la producción, el trabajo, la tradición y la cultura de la provincia en la región norte del país.

Ese es, en efecto, el espíritu que tiene esta celebración, la XLII edición en este 2026, llevando alegría a las familias y turistas que visitaron la localidad para disfrutar de todos estos atractivos.

En materia artística y gastronómica, se tuvo también este domingo la presentación de artistas como Ángelo Aranda, el cantor de folklore que lleva en su música las raíces formoseñas.

Bingo familiar

Por otro lado, desde el Instituto de Asistencia Social (IAS) este domingo se organizó un bingo familiar gratuito en el Polideportivo Municipal, que también formó parte de “la propuesta integral del Gobierno de Formosa”, indicó el administrador general del organismo, el arquitecto Edgar Pérez.

En declaraciones que recogió AGENFOR, el funcionario informó que, además, tuvieron un espacio donde mostraron lo que se hace en materia de regulación del juego y, principalmente, lo referido a la política pública de responsabilidad social, ya que en ello se hace especial hincapié.

Asimismo, se presentaron nuevos productos, según adelantó, se trata del “bingo show, que próximamente estará disponible para la familia”, mientras que, al mismo tiempo, se difundió la otra actividad que el IAS, en conjunto con la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario y el Ministerio de Cultura y Educación, lleva a cabo que es el Programa Consuma Conciencia.











