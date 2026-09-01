Tras despliegue policial se recuperaron dos motocicletas

Continúan las averiguaciones para dar con los presuntos autores

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales recuperaron dos motocicletas Guerrero Trip que fueron sustraídas en los barrios Guadalupe y 442 Viviendas de la ciudad de Clorinda.

Los procedimientos se concretaron durante el finde semana en el marco de las tareas preventivas desplegadas por el personal de la brigada y la guardia de la dependencia.

Como resultado de los relevamientos y pesquisas, en primer lugar, los efectivos llegaron hasta un inmueble ubicado sobre calle Alvear al 60, donde una vecina manifestó que un adolescente había dejado una motocicleta estacionada en el patio de su vivienda.

Al tomar conocimiento de que la Policía se encontraba en la búsqueda de un rodado de similares características, la mujer aviso a los efectivos y permitió su verificación.

Tras constatar los números de cuadro y motor, se estableció que se trataba de una motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, que resultaba de interés en una causa por “Hurto Calificado”.

Por otra parte, personal de la dependencia realizaba recorridas preventivas por sectores de la plaza del barrio 140 Viviendas, donde hallaron una motocicleta Guerrero Trip abandonada, en presencia de testigos se verificó los números de motor y cuadro y la misma resultó ser la motocicleta que fue recientemente sustraída en el barrio 442 Viviendas, frente a un gimnasio.

En ambos casos se contaron con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica realizó las tareas de documentación correspondientes y ambas motocicletas fueron trasladadas hasta la dependencia policial.