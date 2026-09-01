Incendio forestal en jurisdicción de Pozo de Maza y comunidades aledañas

Destacado trabajo de bomberos y personal policial para contener el avance del fuego

El operativo permitió circunscribir distintos focos y mantener el fuego alejado de las viviendas, mientras los equipos especializados permanecen en apresto ante las condiciones climáticas adversas. Diversas áreas del gobierno provincial trabajan en la zona para la asistencia de los damnificados.

La Policía de la Provincia de Formosa, a través de los efectivos de la Subcomisaría Pozo de Maza y de los Destacamentos de Bomberos de Ingeniero Juárez, Las Lomitas y Palmar Largo, desarrolla un intenso despliegue operativo para controlar un importante incendio de monte bajo registrado en distintos sectores de la jurisdicción.

Desde el inicio de la emergencia, el personal policial y bomberil trabaja de manera coordinada, realizando tareas de contención, control y monitoreo permanente de los focos ígneos, con el objetivo prioritario de evitar su propagación hacia zonas pobladas y resguardar la integridad de los habitantes de las comunidades alcanzadas por el siniestro.

Conforme al relevamiento actualizado durante la mañana de este lunes, el fuego quedó circunscripto en distintos sectores y, actualmente, no representa peligro para las viviendas, mientras que las principales comunidades afectadas son Madrugada, Rinconada, Pozo Ramón e Isla García.

La magnitud del fenómeno demandó un importante esfuerzo de los equipos de respuesta, teniendo en cuenta que las primeras estimaciones daban cuenta de unas 1.000 hectáreas afectadas, mientras que la información satelital actualizada registra aproximadamente 96,55 km² de zonas calientes, equivalentes a más de 9.000 hectáreas de superficie alcanzada por el fuego.

Como consecuencia del incendio, dos viviendas precarias de la comunidad La Madrugada resultaron damnificadas, mientras que, conforme a los primeros datos oficiales, 30 personas entre mayores y menores fueron asistidas por la inhalación de humos evacuadas preventivamente sin ningún tipo de lesiones.

El trabajo de los bomberos y policías continúa de manera sostenida, especialmente ante el pronóstico de fuertes ráfagas de viento y temperaturas elevadas para la jornada, condiciones que podrían favorecer la propagación de los focos.

En este contexto, el personal de Bomberos se reagrupó en la Comunidad Vaca Perdida, donde permanece en permanente estado de apresto para intervenir de inmediato ante cualquier eventual requerimiento o cambio en la situación.

La labor articulada entre los bomberos de los distintos destacamentos y el personal de la Subcomisaría Pozo de Maza, junto con las demás áreas operativas de la jurisdicción, resulta fundamental para mantener bajo control los sectores afectados y brindar una respuesta inmediata ante la evolución del incendio.

Finalmente, las tareas periciales destinadas a determinar el origen y las causas del incendio aún se encuentran pendientes, debido a que el personal especializado permanece abocado prioritariamente a las labores de control y contención del siniestro.

La Policía de Formosa mantiene un monitoreo permanente de la situación, disponiendo los recursos humanos y logísticos necesarios para continuar protegiendo a las comunidades y prevenir nuevas afectaciones.