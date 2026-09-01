La Policía secuestró una camioneta involucrada en una presunta estafa

• La investigación continúa con el objetivo de establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades

Efectivos de la División Delitos Económicos del Departamento Informaciones Policiales, secuestraron una camioneta Toyota SW4, vinculada a una investigación por un presunto hecho de estafa, luego de una rápida intervención policial y tareas de pesquisa.

La investigación se inició días atrás y a partir de la denuncia formalizada por el representante legal de una firma comercial, quien informó sobre una operación mediante la cual la empresa había comercializado una camioneta Toyota SW4, recibiendo como forma de pago varios cheques por el valor total de la unidad.

En principio, los valores reunían los requisitos exigibles para su utilización y se encontraban respaldados por una cuenta bancaria vigente. Sin embargo, al cumplirse la fecha de pago y realizarse las gestiones correspondientes para su cobro, desde la entidad bancaria informaron que los cheques registraban orden de no pago por hurto, robo o extravío, motivo por el cual fueron retenidos.

Ante esta situación se inició la correspondiente causa judicial, con intervención del Juzgado de turno, y personal de la División Delitos Económicos desplegó tareas investigativas a partir de los datos aportados por el denunciante.

Como resultado de las pesquisas, los efectivos localizaron el rodado en inmediaciones de unos alquileres del barrio Liborsi, donde secuestraron la camioneta y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación continúa con el objetivo de establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades, mientras que una persona ya se encuentra imputada en la causa.