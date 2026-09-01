Sigue vigente la refinanciación de planes caídos, en doce cuotas y con descuentos

El régimen de regularización que rige desde el 1 de septiembre continúa vigente hasta fines de octubre y admite refinanciar esas deudas caídas, con bonificaciones que varían según el año adeudado y financiación en hasta doce cuotas.

"Una oportunidad única para poner las cuentas al día. Dirigida a aquellos contribuyentes que no han podido cumplir con planes de pago previos y se encuentran con deudas acumuladas", señaló Giovanna Díaz Roig, titular de la Administración de Ingresos Municipales (ADIM).

La escala de descuentos se ordena por antigüedad. Para los períodos 2021, 2022 y 2023 la bonificación es del 30% sobre el total de la deuda. Para 2024 y 2025 baja al 20%. Y en 2026 el beneficio es del 35%, pero aplicado sobre los intereses acumulados, no sobre el capital.

Es decir: cuanto más vieja la deuda, mayor la quita.

"Esta no es solo una medida recaudatoria; es una oportunidad única para quienes quieren cumplir, pero necesitan flexibilidad. Entendemos que están atravesando un momento de presión alta y nuestro objetivo es aliviarlos", explicó la funcionaria.





Cómo se arma el plan





Una vez aplicada la bonificación que corresponda, el saldo puede financiarse con un anticipo del 40% y el resto en hasta doce cuotas, a una tasa del 2,75% mensual. El valor de cada cuota no puede ser inferior a los 4.000 pesos.

Para quienes prefieran pagar con tarjeta, el Municipio mantiene acuerdos con distintas entidades. Desde el 7 de septiembre la Tarjeta Chigüé del Banco Formosa permite abonar en doce cuotas sin interés. También están disponibles Naranja X en 6, 10 y 15 cuotas y Plan Z sin interés, Cabal en 3 cuotas sin interés y Visa del Banco Hipotecario en 6 sin interés. En las cajas municipales se recibe además efectivo, cheque al día a nombre de la Municipalidad de Formosa y todas las tarjetas de débito.

Los tributos alcanzados son la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario, la Contribución por Servicios que inciden sobre los Vehículos Automotores y otros Rodados -autos y motos- y, en el caso de los comercios, la Contribución por Servicios que inciden sobre las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios.

Dónde consultar

La oficina central de ADIM funciona en Fotheringham 1364, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20. Con el mismo horario atiende el salón de Pringles y Rivadavia. Los Centros Cívicos del barrio Eva Perón y del 2 de Abril reciben de 8 a 12 y de 17 a 19.

Las consultas telefónicas se canalizan por el Centro de Atención al Vecino, 0800-9999-147, y por las líneas 3704-336478 y 3704-031955. También por correo a aim@formosatuciudad.gov.ar.

A distancia, los contribuyentes pueden pedir liquidaciones y pagar con clave fiscal municipal desde la página de la Administración de Ingresos Municipales, desde la aplicación "Formosa tu Ciudad Digital", por home banking con el código de pago electrónico, por transferencia bancaria, Mercado Pago o la app Onda del Banco Formosa.







