Desde el 21 de septiembre se renueva el pase libre de transporte para las personas con discapacidad
La Municipalidad de Formosa recuerda que habilitará el lunes 21 de septiembre el registro para renovar el pase libre de transporte destinado a las personas con discapacidad. El beneficio que está en vigencia pierde validez el 30 de este mes.
La subsecretaria de Transporte, Adriana
Smith, explicó que la apertura anticipada del registro apunta a que la
documentación llegue presentada y evaluada antes del vencimiento.
"A partir del 21 de septiembre van
a estar habilitados los registros para la presentación de la documentación y su
ulterior evaluación, a los fines de que, una vez que venza el 30 de septiembre,
esa aprobación impacte en forma inmediata", precisó.
Quienes deban renovar tienen que
acercarse con el documento nacional de identidad, la tarjeta SUBE y el
certificado único de discapacidad.
La funcionaria recordó que el alcance
del beneficio varía según la condición que figura en el propio certificado: son
90 viajes mensuales cuando el titular se traslada con acompañante y 60 cuando
lo hace por sus propios medios.
"El mismo certificado de discapacidad
es el que debe indicar si el beneficiario necesita o no circular con
acompañante", señaló.
Smith remarcó también que la gestión es
personal y exige la presencia del titular del pase.
La oficina de atención funciona en
Pringles 238, entre Rivadavia y Moreno, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a
20 horas.