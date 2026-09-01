Se realizó una reunión de trabajo en Pirané para coordinar la logística del Torneo de la Amistad

Referentes de distintas áreas institucionales fijaron las pautas operativas para recibir a las delegaciones de toda la provincia, destacando el valor social del certamen y su impacto dinamizador en la economía local.

Este miércoles 30, en la localidad de Pirané, una de las sedes confirmadas para la quinta edición del Torneo de la Amistad de Fútbol Femenino “Copa Gildo Insfrán”, se llevó a cabo una reunión organizativa clave para afinar los detalles del certamen.

El encuentro fue encabezado por el vicegobernador de Formosa, Eber Solís junto a la intendenta de Pirané, Yéssica Palacios; acompañados por el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay y referentes de las áreas de deporte, salud, seguridad y educación, además del equipo de trabajo local.

Al respecto, el vicegobernador de Formosa, doctor Eber Solís, puso de relieve el despliegue logístico e institucional que requiere una competencia de estas características y expresó que “detrás de cada partido hay organización, decisión política, compromiso y un Estado presente que acompaña”.

“Apostamos al deporte como herramienta de integración, compañerismo y construcción comunitaria, generando mayores oportunidades para que las mujeres formoseñas sean una vez más protagonistas y capitanas de este gran encuentro multiétnico y pluricultural que profesa la unidad, la hermandad fraterna y comunitaria”, subrayó.

Expectativa y orgullo municipal

Por su parte, la intendenta de Pirané, Yessica Palacios, expresó la alegría de la comunidad por albergar la gesta deportiva y señaló que “estamos con mucha expectativa”.

Asimismo, puntualizó que “la jornada fue netamente organizativa; nos reunimos en el Partido Justicialista con las distintas instituciones para planificar la dinámica de la copa”, añadiendo que “recorrimos escuelas, la Liga de Fútbol, donde proyectamos la final, y el Polideportivo Municipal”.

“Estamos esperando a toda la gente, convencidos de que cuando vengan a Pirané se van a llevar la calidez de nuestro pueblo”, sostuvo Palacios y aseguró que “los vamos a recibir con mucho cariño para que disfruten y, sobre todo, para compartir este evento tan importante”.

En este sentido, enfatizó en que “esta copa no es solamente deporte, sino también el encontrarnos y, en estos tiempos tan difíciles, acompañarnos y militar”.

Palacios también puso de relieve que la llegada de delegaciones de todo el territorio formoseño representará un impulso económico clave para el municipio ya que “va a haber mucha gente recorriendo Pirané, lo que ayuda directamente a la economía local”.

Y por eso, la intendenta manifestó su gratitud hacia “el Gobierno provincial y, sobre todo, al gobernador Gildo Insfrán porque para Pirané, y en lo personal, es un verdadero privilegio ser sede de esta gran fiesta del deporte femenino formoseño”.



